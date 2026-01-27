ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

Фукусіма здивувала вчених: мікроби вижили у радіоактивній воді, не маючи захисних мутацій

У радіоактивній воді під реактором Фукусіми вчені виявили мікробів, які не мали жодних спеціальних захисних механізмів. Це відкриття може ускладнити демонтаж АЕС.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Фукусіма

Фукусіма

Мікроорганізми, які понад десятиліття живуть у радіоактивній воді під зруйнованим реактором АЕС «Фукусіма-Дайічі», виявилися напрочуд стійкими — і без жодних спеціальних адаптацій до радіації.

Про це повідомило видання Science Alert.

Після аварії на станції у 2011 році під реактором накопичилася велика кількість зараженої води. Інженери помітили в ній щільні нарости, схожі на мікробні килимки, що викликало занепокоєння: подібні спільноти здатні прискорювати корозію металу та ускладнювати роботи з демонтажу, як це вже ставалося після аварії на Три-Майл-Айленді у США.

Команда під керівництвом Томоро Варашіни та Акіо Канаї з Університету Кейо відібрала проби з торової кімнати — герметичної камери під реактором, призначеної для поглинання тиску пари. Секвенування показало несподіваний результат: замість відомих екстремофілів, таких як Deinococcus radiodurans чи Methylobacterium radiotolerans, у зразках переважали звичайні морські хемолітотрофні бактерії родів Limnobacter і Brevirhabdus. Також були виявлені Hoeflea та Sphingopyxis, що окислюють залізо.

Науковці зазначають: ці мікроби не мають підвищеної радіостійкості, що свідчить — рівень випромінення, хоч і високий, не був настільки руйнівним, щоб запобігти зростанню мікробних угруповань з часом таким чином, щоб сприяти виживанню радіаційно стійких видів коштом інших. Ймовірно, мікроорганізми виживали завдяки формуванню біоплівок, які створюють природний захисний бар’єр.

Такий висновок має важливе інженерне значення. Утворення біоплівок у радіоактивній воді може погіршити видимість, прискорити корозію обладнання та ускладнити процес виведення станції з експлуатації — проєкт, розрахований на десятиліття.

Дослідники наголошують: мікроби у Фукусімі не мутували в унікальні «радіаційні форми життя». Вони залишилися цілком звичайними, але довели, що навіть у надзвичайно агресивному середовищі життя здатне існувати без додаткових біологічних хитрощів. І саме це сьогодні створює нові виклики для ліквідації наслідків аварії.

Нагадаємо, глибоко в Південно-Китайському морі розташована «Драконяча діра» — таємнича вирва завглибшки 301 м. Вчені виявили там унікальну екосистему, яка налічує понад 1700 вірусів, більшість із яких раніше ніхто не бачив.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie