Галактика інтенсивних “зорепадів”: телескоп Hubble надіслав неймовірне фото

Космічний газ із зовнішнього простору галактики потрапляє у внутрішні області зореутворення і навіть до чорної діри в її центрі.

У спіральній галактиці NGC 5248, відомій як Колдвелл 45, яка розташована на відстані 42 мільйони світлових років від Землі в сузір’ї Волопаса, можна спостерігати багато яскравих “областей зорепаду” — інтенсивного зореутворення, де домінує популяція молодих зірок.

Неймовірне видовище зафіксував космічний телескоп Hubble, повідомляє NASA.

Космічний телескоп Hubble зробив фото галактики NGC 5248 з інтенсивним зореутворенням

Особливості цієї галактики порушують її обертальну симетрію і мають величезний вплив на те, як матерія рухається крізь неї. Космічний газ із зовнішнього простору галактики потрапляє у внутрішні області зореутворення і навіть до чорної діри в її центрі, де він може запустити активне галактичне ядро.

Навколо ядра галактики є дві дуже активні кільцеподібні області спалахів, заповнені молодими скупченнями зірок. Зазвичай ядерне кільце блокує газ від проникнення в ядро галактики.

Однак NGC 5248 має друге кільце всередині першого, а це свідчить про те, якими сильними є галактичні потоки матерії та енергії.

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Оскільки галактика знаходиться відносно поблизу, її добре помітні області спалахів зорепадів роблять галактику мішенню як для професійних астрономів, так і для астрономів-аматорів.

Спіральна галактика NGC 5248 (Caldwell 45) була відкрита астрономом Вільямом Гершелем у 1784 році.

Галактика має видиму зоряну величину 10, тож її можна помітити за допомогою невеликого телескопа, хоча вона не буде виглядати дуже яскравою. Щоб розгледіти спіральні рукави галактики, потрібен більший телескоп.

Найкраща пора року для спостереження за Caldwell 45 — пізня весна в Північній півкулі та пізня осінь у Південній півкулі.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп "Джеймс Вебб" зробив фото скупчення зірок, розташованого приблизно за 12 000 світлових років від нас. Якби Сонячна система знаходилася в центрі скупчення Westerlund 1, наше небо було б усіяне сотнями зірок, таких же великих та яскравих, як повний Місяць.

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