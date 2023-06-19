Гарячіший за Сонце: в космосі виявлено об'єкт, який суперечить науці

Астрономи виявили схожий на планету об'єкт із температурою вищою, ніж у Сонця. Дослідники кажуть, що це серйозно суперечить уявленням про те, що може існувати у Всесвіті.

Про це пише ScienceAlert.

Новий космічний об'єкт отримав назву WD0032-317B. Цей об'єкт є коричневим карликом, і їх часто називають "невдалими зірками". Коричневі карлики перебувають посередині між планетами і звичайними зірками, і за розміром і масою вони більші за перші та менші за останні.

Як показало дослідження, температура об'єкта становить приблизно 7700 градусів Цельсія. Це набагато вище, ніж температура поверхні нашого Сонця, яка становить 5500 градусів за Цельсієм. Цей коричневий карлик більш гарячий, ніж найпоширеніші зірки в космосі — червоні карлики, температура поверхні яких у середньому становить 3700 градусів Цельсія.

В основному відомі науці коричневі карлики більше за розміром та масою, ніж Юпітер у діапазоні від 13 до 80 разів, а їхня середня температура становить приблизно 2200 градусів Цельсія.

WD0032-317B обертається навколо дуже гарячого білого карлика (це мертві зірки, і такою ж стане наше Сонце), який має приблизно 40% маси нашої зірки, але його температура – 36 700 градусів Цельсія. Цей білий карлик уже був відомий астрономам та отримав назву WD0032-317.

Раніше вчені заявили, що в найближчій до нас ділянці космосу, на відстані 90 світлових років від нашої планети, вони виявили нову екзопланету, характеристики якої дуже схожі на параметри Землі.

А наприкінці травня вчені знову повідомили, що за допомогою космічного телескопа TESS виявили нову екзопланету, яка належить до типу супер-Нептун. Вона приблизно на 26% більша за Сонце за розмірами і на 12% більша за нашу нашу зірку за масою. Рік на планеті триває майже 4 земні дні, тобто за цей час TOI-2498 b здійснює повний оберт навколо своєї зірки. Це гаряча планета, адже температура тут становить приблизно 1200 градусів Цельсія.

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