Генеральне прибирання у космічній капсулі: "Аполлон-16" готують до річниці запуску на Місяць

Генеральне прибирання у космічній капсулі: "Аполлон-16" готують до річниці запуску на Місяць

Востаннє там наводили лад ще до пандемії.

Генеральне прибирання у космічній капсулі. Легендарний "Аполлон-16" (Apollo 16) готують до річниці запуску на Місяць.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 лютого.

Капсулу, яка важить 6,5 тони і заввишки у понад 3 метри, зберігають у музеї Космічного Ракетного центру США. Й востаннє прибирання у ній робили ще до пандемії. Тож за цей час всередині історичного апарату накопичилося чимало сміття. Його позалишали недобросовісні відвідувачі.

Прибиральники кажуть - знаходили там ложки, олівці і навіть помади. А ще гості часто полюбляють забирати собі шматки обшивки. Втім попри це - капсула й досі в хорошому стані. І вже у квітні її заберуть на святкування 50-річчя з дня успішної висадки людини на Місяць.

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