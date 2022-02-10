Генеральне прибирання у космічній капсулі: "Аполлон-16" готують до річниці запуску на Місяць

Востаннє там наводили лад ще до пандемії.
Генеральне прибирання у космічній капсулі. Легендарний "Аполлон-16" (Apollo 16) готують до річниці запуску на Місяць.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 лютого.
Капсулу, яка важить 6,5 тони і заввишки у понад 3 метри, зберігають у музеї Космічного Ракетного центру США. Й востаннє прибирання у ній робили ще до пандемії. Тож за цей час всередині історичного апарату накопичилося чимало сміття. Його позалишали недобросовісні відвідувачі.
Прибиральники кажуть - знаходили там ложки, олівці і навіть помади. А ще гості часто полюбляють забирати собі шматки обшивки. Втім попри це - капсула й досі в хорошому стані. І вже у квітні її заберуть на святкування 50-річчя з дня успішної висадки людини на Місяць.
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