Генетична революція: вчені розробили "ДНК-ножниці" для боротьби з раком

Під час експериментів з лімфомою, однією з форм раку крові, команда виявила гени, які прискорюють розвиток хвороби. Використовуючи новий інструмент, дослідники змогли комбінувати Cas12a з іншими методами редагування, здійснюючи складні генетичні модифікації.

Австралійські вчені зробили значний крок у боротьбі з раком, створивши новий інструмент для редагування генів, який обіцяє суттєво покращити вивчення та лікування цієї небезпечної хвороби. Дослідники з Інституту досліджень раку імені Олівії Ньютон-Джон разом із міжнародними партнерами розробили вдосконалену модель генного редагування на базі ферменту Cas12a. Це відкриття дає надію на точніші генетичні маніпуляції, які можуть змінити підхід до лікування онкологічних захворювань.

Автор опублікував своє дослідження в "Nature communications".

Фермент Cas12a, на відміну від широко застосовуваного Cas9, здатний одночасно видаляти кілька генів із підвищеною точністю. Доктор Едді Ла Марка, автор дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, зазначив: "Вперше Cas12a був застосований у доклінічних моделях, що значно розширює наші можливості в галузі геномної інженерії".

Під час експериментів з лімфомою, однією з форм раку крові, команда виявила гени, які прискорюють розвиток хвороби. Використовуючи новий інструмент, дослідники змогли комбінувати Cas12a з іншими методами редагування, здійснюючи складні генетичні модифікації. Це дозволило їм не лише видаляти, а й активувати різні гени одночасно.

Вей Цзінь і Йексуан Денг, члени команди дослідників, зазначили, що поєднання моделей Cas12a та зміненої версії Cas9 відкриває нові можливості для моделювання складних генетичних захворювань. Такий підхід може значно полегшити розуміння молекулярних механізмів, які лежать в основі розвитку багатьох видів раку.

Професор Марко Герольд, один із провідних науковців, підкреслив важливість цього досягнення: "Ми впевнені, що наша робота спонукає інші дослідницькі групи впроваджувати доклінічну модель Cas12a, яка разом із бібліотеками скринінгу стане потужним інструментом для генного редагування".

Однією з головних переваг нової технології є можливість одночасного редагування кількох генів, що відкриває шлях до створення інноваційних методів лікування важких захворювань. У той час як дослідники наближаються до клінічного використання цієї методики, вони паралельно працюють над забезпеченням її безпечного застосування для пацієнтів.

"Доклінічна модель Cas12a не лише поглиблює наше розуміння ракових процесів, а й сприяє прискоренню впровадження інструментів CRISPR у клінічну практику", – підсумував професор Герольд. Мета вчених — гарантувати безпеку та ефективність нових методів лікування, що базуються на генетичних інноваціях, задля майбутнього здоров’я пацієнтів.