Гігантська підземна піраміда в Індонезії може бути найстарішою у світі – фото

Гігантська підземна піраміда, захована під схилом пагорба в Індонезії, набагато старша за Стоунхендж або пірамід Гізи і може конкурувати з найдавнішими мегалітичними спорудами, коли-небудь побудованими руками людини.

Відповідне дослідження було опубліковано у журналі Archaeological Prospection, передає Sciencealert.

Її назва – Гунунг Паданг.

Схил пагорба із стародавніми кам'яними спорудами на острові Західна Ява є священним для місцевих жителів, які називають цей тип споруди "пунден берундак", що означає ступінчасту піраміду, через тераси, що ведуть до її вершини.

Археологи ледь торкнулися поверхні цього місця, а воно вже перетворюється на "чудове свідчення" людської винахідливості.

Гунунг Паданг потенційно є найстарішою пірамідальною спорудою у світі, побудованою на вершині згаслого вулкана ще до зародження сільського господарства чи цивілізації, якою ми її знаємо.

Найстаріша підземна піраміда / Фото: Sciencealert

Згідно з новими даними вчених з Індонезії, в ній цілком можуть ховатися великі відкриті камери, заповнені невідомим.

Великий аналіз назви Гунунг Паданг, що місцевою мовою означає "гора освіти", тепер переконливо свідчить, що давня цивілізація "ретельно ліпила" природний пагорб з лави в ядро пірамідальної структури.

Перше радіовуглецеве датування цього місця вказує на те, що початкове будівництво почалося десь в останній льодовиковий період, більш ніж за 16 000 років до теперішнього часу і, можливо, ще 27 000 років тому.

Для порівняння: Гебеклі-Тепе, масивне кам'яне зібрання на території сучасної Туреччини, наразі вважається найстарішим відомим мегалітом у світі. Це датується 11 000 років тому.

Результати цього дослідження Гунунг Паданга отримано після багатьох років ретельного аналізу.

Найстаріша підземна піраміда / Фото: Sciencealert

У період від 2011 по 2015 рік група археологів, геологів та геофізиків під керівництвом геолога Денні Натавіджаджі з Національного агентства досліджень та інновацій Індонезії використовувала різні методи, такі як колонкове буріння, георадари та візуалізацію надр, для дослідження об'єкта культурної спадщини.

Натавіджаджа з колегами виявили, що Гунунг Паданг був побудований у декілька етапів, найглибша частина якого розташована на глибині 30 метрів.

Ця основна частина споруди, ймовірно, була збудована між 25 000 і 14 000 роками до нашої ери, але потім була занедбана на декілька тисячоліть.

Будівництво відновилося приблизно між 7900 і 6100 роками до н.е. Цікаво, що тим часом будівельники, схоже, навмисно закопали чи забудували деякі старі частини цього місця.

Останні архітектори піраміди прибули приблизно у 2000–1100 роках до нашої ери, додавши верхній шар ґрунту, а також кам'яні тераси, характерні для пунден-берундаку. Це та частина, яка сьогодні найпомітніша.

Найстаріша підземна піраміда / Фото: Sciencealert

"Будівельники третього і другого енергоблоку в Гунунг Падангу, мабуть, мали чудові навички кам'яної кладки, які не відповідають традиційним культурам мисливців-збирачів", - пише група дослідників. "З огляду на тривалу та безперервну окупацію Гунунг Паданга, розумно припустити, що це місце мало велике значення, залучаючи древніх людей, які неодноразово займали та змінювали його".

Потрібні подальші розкопки, щоб зрозуміти, ким були ці доісторичні люди і чому вони збудували те, що зробили. Коли науковці досліджували внутрішню частину схилу пагорба за допомогою сейсмічних хвиль, вони виявили сліди прихованих порожнин та камер, деякі довжиною до 15 метрів зі стелями заввишки 10 метрів. Тепер команда сподівається заглибитись у ці області. Якщо їм трапляться якісь приміщення, вони планують кинути камеру в темряву, щоб побачити, що ховається внизу.

"Це дослідження демонструє, як комплексний підхід, що поєднує археологічні, геологічні та геофізичні методи, може розкрити приховані та великі стародавні структури", - підсумовує команда.

Нагадаємо, NASA виявило нову планетарну систему. У центрі системи перебуває схожа на Сонце зірка.

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