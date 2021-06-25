Гігантська примарна "рука", яка тягнеться крізь космос: у NASA зазнімкували унікальний космічний об'єкт

Астрономи вважають MSH 15−52 одним з наймолодших залишків наднової, відомих в нашій галактиці Чумацький Шлях.

Рентгенівська обсерваторія Чандра зробила знімок величезного об'єкта в формі руки, який виник в результаті вибуху наднової зірки і його наслідків. Релікт наднової в серці руки, називається MSH 15−52, він розташований на відстані близько 17000 світлових років від Землі.

Про це поінформувало у п'ятницю, 25 червня, SPASE.com.

Члени команди Чандри в описі зображень пояснили, що "рука" виникла через загибель масивної зірки в результаті вибуху наднової, який залишив після себе надщільний зоряний труп, відомий як пульсар, що надув навколо себе міхур з енергійних частинок, який в поєднанні з уламками, викликаними вибухом наднової, створив структуру, схожу на руку, протяжність якої становить 150 світлових років. Тим часом структура що світиться, до якої вона прагне, — гігантське газова хмара, відома як RCW 89.

Крім того, дослідження показало, що вибухова хвиля наднової, яка лежить у кінчиків пальців руки, поширюється зі швидкістю близько 14,5 млн км / год, а матеріал, що знаходиться ближче до долоні, рухається навіть швидше — 17,7 млн ​​км / год.

"Хоча це разюче високі швидкості, насправді вони представляють собою уповільнення залишків. За оцінками дослідників, щоб досягти найдальшого краю RCW 89, матеріал повинен переміщатися в середньому зі швидкістю майже 48,2 млн км / год", — написали члени команди Чандри в описі зображення, додавши, що ця різниця в швидкості означає, що матеріал пройшов через газову порожнину з низькою щільністю, а потім значно сповільнився через потрапляння в RCW 89.

Члени команди Чандри зазначили, що мертва зірка, ймовірно, створила таку порожнину незадовго до вибуху, коли вона втратила більшу частину свого зовнішнього водневого шару.

Раніше астрономи, що спостерігали за однією з найяскравіших зірок на небі, червоним гігантом Бетельгейзе у сузір'ї Оріона, помітили незвичну поведінку небесного тіла. Зірка стала поступово втрачати яскравість.

А у січні 2019 року астрономи також зафіксували у космосі найяскравіший потік світла в історії. Він був утворений надпотужним променем гамма-випромінювання у віддаленій від Землі на мільйони років галактиці і містив у 100 мільйонів разів більше енергії, ніж світло, яке бачить людське око.

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