Гігантські шлейфи калу китів можуть допомогти боротися зі зміною клімату – дослідження

Фонтани, які утворюються внаслідок випорожнень великих китів, виносять на поверхню океану поживні речовини для планктону, що поглинає вуглецевий газ.

Великі кити виконують важливу роль біологічного вуглецевого "насосу", переміщаючи вуглець між океаном і атмосферою. Залежно від чисельності тварин, це може зробити їх цінним поглиначем вуглецю, вважають дослідники Південно-східного університету Аляски.

Про це йдеться в дослідженні, про результати якого пише Science Alert.

"Враховуючи, що вусаті кити мають одні з найдовших міграцій на планеті, вони потенційно впливають на динаміку поживних речовин і кругообіг вуглецю в масштабах океанських басейнів", — пишуть морська біологиня Гайді Пірсон та її команда.

Попередні дослідження показали, що, незважаючи на те, що кити їдять криль, більша концентрація китів часто означає більшу концентрацію криля. Такий "парадокс криля" є наслідком того, що весь зайвий китовий кал служить джерелом їжі, збільшуючи чисельність крихітних ракоподібних.

Фонтани, що утворюються внаслідок випорожнень китів, живлять планктон, що поглинає CO 2, який плаває біля поверхні океану, недоступними поживними речовинами, такими як залізо та азот.

Криль живиться цим планктоном, передаючи ці поживні речовини та вуглець багатьом тваринам, які по черзі ними ласують, включно з пінгвінами, птахами, тюленями, рибами і, звичайно, китами.

До того, як промисловий китобійний промисел різко зменшив біомасу великих китів приблизно на 80 відсотків, кити виконували величезну частину цього природного запліднення океану. Деякі оцінки показують, що до того, як їх популяції були знищені, кашалоти в Південному океані допомагали видаляти близько 2 мільйонів тонн вуглецевого газу на рік, однак зараз це число наближається до 200 000 тонн.

Гігантські ссавці також обертають вуглець іншим, більш драматичним способом, занурюючись на дно океану після своєї смерті. Тут їхня біомаса стає їжею для низки інших тварин, поглинаючи вуглець глибоко під водою.

Окрім того, більшість видів китів мігрують із багатих поживними речовинами місць годування до бідних поживними речовинами місць розмноження, розподіляючи поживні речовини за ходом руху.

"Відновлення китів має потенціал для довгострокового самостійного збільшення поглинача вуглецю в океані", – підсумовують автори.

Нагадаємо, нещодавно у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) повідомили, що нагрівання планети та підвищення рівня океану прискорюються і ніщо уже не зупинить танення льодовиків.

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