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Гикавка може вказувати на смертельне захворювання: яке і коли треба звернутися до лікаря

Гикавка може вказувати на смертельне захворювання: яке і коли треба звернутися до лікаря

Associated Press

Якщо гикавка триває понад 48 годин, треба негайно звернутися до медиків.

Іноді часта гикавка може бути сигналом розвитку раку стравоходу. Пухлина тисне на діафрагму, призводячи до спазмів.

Про це повідомив британський доктор Хуссейн Абдех, пише Daily Express.

Як пояснюється, зазвичай гикавка може виникати після швидкого прийому їжі або через сильне переїдання або через вживання великої кількості алкоголю.

Ознаки раку, які зазвичай ігнорують жінки

Але в деяких випадках гикавка може бути сигналом виникнення раку стравоходу, за якого також спостерігається сильна втрата у вазі і труднощі з ковтанням їжі.

"Можуть з'явитися ознаки раку, якщо ваш шлунок перестане працювати належним чином, і ви помітите, що він роздувся без видимої причини", - заявив Хуссейн Абдех.

Лікар закликає звернутися за медичною допомогою, якщо напади гикавки тривають понад 48 годин.

"Якщо лікар не може знайти для них очевидної причини, він може направити хворого на аналізи, такі як ендоскопія, рентген грудної клітки, ЕКГ або аналізи крові. Саме під час цих тестів можна виявити рак", - зауважив фахівець.

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