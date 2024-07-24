Гіпотезу підтверджено: на Землю майже 13 000 років тому впала комета і це змінило планету

Дослідження показало, що 12 800 років тому над поверхнею Землі вибухнула комета шириною приблизно 100 км і розпалася на тисячі частин.

Вчені виявили підтвердження так званої Ударної гіпотези пізнього Дріасу, згідно з якою 12800 років тому в атмосфері Землі вибухнула комета, що призвело до падіння температури на планеті.

Про це пише Forbes.

Під час дослідження вчені виявили натяки на цей космічний вибух у минулому у трьох окремих місцях: Нью-Джерсі, Меріленді та Південній Кароліні. Ці докази включають присутність платини, розплавленого скла і ударно-зруйнованого кварцу. Усі вони вказують на сили та високі температури, пов'язані з "повітряним вибухом" комети. Це схоже на наслідки атомних вибухів, що відбуваються біля Землі.

"Ми виявили, що тиск і температура не були характерними для великих кратероутворюючих ударів, а відповідали так званим повітряним вибухам, що приземлюються, які не утворюють особливих кратерів", — заявив Джеймс Кеннетт, почесний професор Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.

Вважається, що пожежа, яка була викликана вибухом комети, могла призвести до смерті мегафауни Північної Америки, такої як мамонти та гігантські лінивці.

Під час описуваної події комета завширшки близько 100 кілометрів, ймовірно, розпалася на тисячі фрагментів. Це могло б пояснити наявність шару відкладень на більшій частині Північної півкулі, що містить матеріали, пов'язані з ударами, такі як іридій, платина, розплавлене скло та наноалмази.

Одним із найвідоміших космічних вибухів є так звана "Тунгуська подія" 1908 року, коли ударна хвиля від 40-метрового астероїда чи фрагмента комети вибухнула приблизно на відстані 120 кілометрів над Сибіром. Ударною хвилею було знищено 2150 квадратних кілометрів лісу.

Водночас, на думку вчених, це не єдиний вибух астероїда чи комети, який серйозно вплинув на клімат та біорізноманіття Землі.

Нагадаємо, космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

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