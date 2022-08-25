Глибоко в океані існує загублене місто: вчені розкрили секрет життя під водою

В Атлантичному океані - на глибині понад 700 метрів - з дна піднімаються структури у вигляді стін і стовпів. Ця місцевість називається гідротермальним полем "загублене місто".

На площі 500 квадратних метрів, перебувають гідротермальні джерела, висота яких варіюється від крихітних до веж заввишки 60 метрів

Про це пише ScienceAlert.

Загублене місто вчені виявили ще 22 роки тому за допомогою автономних підводних дослідницьких апаратів. Від того часу продовжуються дослідження цього унікального місця в Атлантичному океані. Вчені вважають, що це довготривале гідротермальне місце існування для живих істот із відомих в океанах планети й досі нічого подібного в інших місцях вчені не виявили.

So why exactly is the UN negotiating protection for high seas biodiversity? This is why ⬇️ For world treasures at the bottom of the ocean...#OneOceanOneEarth #HighSeas #BBNJ https://t.co/dq3EMxrW2M — Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) August 22, 2022

"У цьому загубленому місті ми бачимо дуже розвинену мікробну екосистему. Можливо, щось подібне можна побачити на супутнику Сатурна Енцеладі та супутнику Юпітера Європі, які також мають океани під поверхнею. А, може, навіть, коли Марс був покритий водою, там існували такі ж мікробні спільноти на дні", — каже мікробіолог Вільям Бразелтон.

На відміну від підводних вулканічних джерел, які, як вважається, теж можуть бути першим місцем зародження життя на планеті, екосистема "Загубленого міста" не залежить від тепла магми.

Раніше стало відомо, що в Ізраїлі археологи розкопали у пустелі розкішний стародавній маєток віком 1200 років.

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