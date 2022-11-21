Глобальне похолодання та затягнуте сажею Сонце: вчені змоделювали наслідки ядерної війни

Незважаючи на заяви нинішніх президентів США та Росії про готовність продовжувати переговори щодо скорочення ядерних озброєнь, війна в Україні вкотре викликала побоювання щодо ядерного конфлікту. У новому дослідженні вчені з Університету Тасманії змоделювали життя планети у разі ядерної війни.

Про це пише Express.

Вчені попереджають, що їхня модель передбачає різкі кліматичні зміни, які торкнуться не тільки суші, а й Світового океану. Так, згідно з дослідженнями вчених, територія арктичного морського льоду збільшиться на 50%, заблокувавши прибережні райони, що використовуються для вилову риби, а також великі порти та торгові шляхи по всій Європі. Наприклад, відомо, що морський лід заблокує такі великі морські порти як Копенгаген у Данії та Санкт-Петербург у Росії.

Дослідження також показує, що навіть у разі обмеженого ядерного конфлікту до атмосфери потрапить від 27 до 47 мільярдів тонн сажі. Модель передбачає, що навіть у цьому випадку кількість арктичного морського льоду збільшиться настільки, що зможе заблокувати найважливіші порти по всій Північній Європі.

Зазначимо, що під час вибуху ядерної бомби вивільняється велика кількість енергії. Вона випаровує все в межах певного радіусу. Все залежить від потужності бомби. У повітря здіймається велика кількість сажі, забруднюється небо. Продовольчим культурам для зростання та врожайності необхідне сонячне світло. Але через закрите сажею Сонце вони не зможуть отримати необхідну кількість світла.

Однак наслідки ядерного удару торкнуться не лише життя на суші та клімату, вони також позначаться на житті в океані. Згідно з дослідженням, падіння освітленості океану та його середньої температури призведе до загибелі морських водоростей, які є важливою ланкою харчового ланцюга підводного життя. Вчені попереджають, що ядерний удар торкнеться всього Світового океану, проте найгірші наслідки зазнають високих широт, зокрема вся Європа, а особливо країни Балтії — тут дослідники вже фіксують нестачу океанічного світла.

Наслідки нищівного ядерного удару залишалися незмінними десятиліттями. Більше того, вчені припускають, що Світовий океан відновлюватиметься сотні років — модель показала, що навіть повернення до звичної температури та світла не повернуть морське життя до її довоєнного існування. Передбачається, що морський лід перейде в новий розширений стан і зберігатиметься у такому вигляді сотні років.

А вчені з Інституту довкілля штату Міннесота, США, та їхні колеги заявили, що вибухи навіть кількох ядерних бомб можуть сильно погіршити врожайність практично у всіх країнах і призвести до масового голоду, про що пише журнал Nature Food. За даними спеціалістів, відбудеться глобальне похолодання. Середня температура на планеті знизиться на 14,8 градусів за Цельсієм. Експерти припустили, що в найгіршому сценарії кількість загиблих складатиме сукупне населення Сполучених Штатів, Європи, Російської Федерації та їхніх союзників.

Росія погрожує Україні ядерним ударом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.

А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Ексголова ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та по російських військах на території України.

Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США.

Президент Зеленський прокоментував заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу". Зеленський наголосив, що ядерну зброю зброю у Європі може застосувати лише Росія.

В Росії тренувались здійснити ядерний удар

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