Глобальне потепління загрожує безпеці супутників Землі: нове дослідження

До кінця століття, за прогнозами вчених, густина атмосфери на низькій навколоземній орбіті зменшиться на 50-66%, що ускладнить рух супутників і збільшить ризик зіткнень.

Зміни клімату не тільки впливають на океани та екосистеми планети, але й можуть мати серйозні наслідки для космічної інфраструктури. Дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT) показало, що збільшення рівня парникових газів призводить до скорочення верхніх шарів атмосфери, що, в свою чергу, змінює орбітальні умови для супутників.

Про це розповідає Nature Sustainability.

Термосфера — одна з найважливіших частин атмосфери, де розташовані супутники, включаючи Міжнародну космічну станцію, зазнає змін через викиди CO₂. Парникові гази, нагріваючи тропосферу, одночасно охолоджують термосферу. Це спричиняє її стискання, внаслідок чого супутники та космічне сміття залишаються на орбіті значно довше.

До кінця століття, за прогнозами вчених, густина атмосфери на низькій навколоземній орбіті зменшиться на 50-66%, що ускладнить рух супутників і збільшить ризик зіткнень. Вільям Паркер з MIT зазначає, що без оперативних заходів, орбітальні зони можуть стати непридатними для нормальної роботи супутників через можливі каскадні зіткнення.

Парникові гази мають подвійний ефект:

Вони нагрівають тропосферу, затримуючи тепло біля поверхні Землі.

Водночас вони охолоджують термосферу, що призводить до її зменшення та зниження опору для уламків космічного сміття.

Через це старі супутники, які раніше згоряли на орбіті за кілька років, тепер можуть залишатися там десятиліттями, загрожуючи безпеці інших апаратів. Моделі розвитку ситуації до 2100 року показують, що при високих викидах газів кількість космічного сміття різко збільшиться, створюючи ефект "сніжної грудки": кожне нове зіткнення призводитиме до виникнення ще більшої кількості уламків.

Також читайте Дивні радіосигнали зафіксовані біля мертвої галактики: вчені не можуть пояснити природу явища

Зі зростанням кількості супутників, кількість яких збільшилася на 35% лише за 2023 рік, виникає нагальна потреба в адекватних заходах для підтримки чистоти орбіти. Вчені вважають, що необхідно обмежити кількість запусків супутників, розробити ефективні системи для видалення космічного сміття (наприклад, космічні "буксири") та враховувати зміни клімату при плануванні майбутніх місій.

Якщо не змінити підхід до управління космічним простором, вже в найближчі десятиліття низька орбіта може стати смертельною пасткою для супутників, що поставлять під загрозу безпеку всіх космічних апаратів на орбіті.