ГО "Розвиток IT освіти": Роботи MarkoBot та HU-Bot, розроблені студентами ФІВТ КПІ, стали одним із найяскравіших спотів на Web Summit 202

Bot — це багатофункціональний людиноподібний робот, який також має інтелектуальні здібності.

Громадська організація "Розвиток IT освіти" представила розробку студентів факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" на міжнародній IT-конференції Web Summit. Відвідувачам заходу презентували роботів MarkoBot (URA academy) та HU-Bot. Про це повідомив Анатолій Бойко, підприємець та співзасновник ГО "Розвиток IT освіти". Web Summit – одна з найбільших IT-конференцій у світі. І участь у ній – це не лише можливість побудувати нетворк із нашими закордонними колегами, а й представляти напрацювання наших студентів у сфері робототехніки. Ми доставили сюди двох роботів, які з нуля були збудовані українськими студентами. І наші MarkoBot та HU-Bot вже викликали великий інтерес на конференції та стали одним із найяскравіших спотів на Web Summit. Для мене як випускника КПІ це окремий привід для гордості», – зазначив Анатолій Бойко.

Представлений на заході робот MarkoBot – це інтелектуальна автономна чотириколісна мобільна платформа, яка може розпізнавати та трікати обличчя та об'єкти, а також уникати перешкод на своєму шляху. HU-Bot – це багатофункціональний людиноподібний робот, який також має інтелектуальні здібності: може розпізнавати обличчя, обходити об'єкти на своєму шляху, приймати голосові команди тощо. Наступні версії роботів можуть бути доповнені спеціальними біологічними або температурними модулями для використання в небезпечних зонах по всьому світу.

"Мене завжди цікавила робототехніка, і я мріяв створювати роботів своїми руками. Крім того, що це цікаво, це ще й дуже перспективний напрям. Темп розвитку технологій говорить про те, що зовсім скоро роботи будуть усюди і стануть повноцінними помічниками людини у повсякденному житті. Тому нам хочеться не відставати від робототехніків з інших країн і взяти участь у цій майбутній технологічній хвилі. Участь у Web Summit — дає нам такі можливості. Я дуже вдячний об'єднанню випускників ФІВТ "Розвиток IT освіти" за організацію цієї поїздки та презентації", — розповів програміст та студент ФІВТ НТУУ КПІ Данило Федоров, який веде проект HU-Bot.

За словами підприємця, випускника ФІВТ та співзасновника ГО «Розвиток IT освіти» Анатолія Бойка, в Україні є весь необхідний потенціал, щоб створити власну IT-екосистему, в якій розвиватимуться IT-проекти будь-якої складності та багато хто з них уже зараз реалізується в рамках Інноваційного Хаба на базі факультету ФІВТ.

"У нашій країні справді є все для створення власного потужного IT-кластера, де наші фахівці зможуть створювати нові інноваційні продукти. Зараз ми, в рамках нашої організації "Розвиток IT освіти", саме це і починаємо реалізовувати на базі КПІ імені Сікорського. Наша ідея у тому, щоб створити умови для успішної кооперації викладачів, студентів та IT-компаній", – зазначив співзасновник організації.

Як зазначив декан Факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ Сергій Теленик, участь IT-компаній у процесі навчання студентів дозволить сформувати в Україні екосистему, в якій молоді IT-фахівці виходитимуть на ринок із практичними знаннями та напрацьованими контактами з роботодавцями. Це, своєю чергою, має зменшити відтік українських фахівців за кордон.

"Така модель взаємодії є найбільш ефективною: студенти – здобувають знання і одразу ж можуть застосовувати їх на практиці, викладачі – не відстають від трендів індустрії та підвищують свою кваліфікацію, а IT-компанії – можуть формувати свій кадровий резерв та "хантити" найбільш перспективних працівників "З цією метою ми разом з організацією "Розвиток IT освіти" та створюємо ХАБ ФІВТ та Інтелектуальний Роботодром", — підсумував Сергій Теленік.

Більше фото та відео матеріалів доступні за посиланням : https://drive.google.com/drive/folders/1UOLYZ0kv58gxFcemnERycMmsDkD1MQAO?usp=sharing

Нагадаємо, що "Розвиток IT освіти" – це громадська організація випускників ФІВТ, яка має на меті розвиток технологічної інфраструктури та IT-нетворку в Україні для зменшення відтоку студентів IT-спеціальностей за кордон. Серед проєктів організації – створення на базі КПІ Хаба ФІВТ, Інтелектуального Роботодрому та Смарт-парку. Партнерами "Розвиток IT освіти" є великі українські IT-компанії, серед яких Genesis, EPAM, Luxsoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco та інші.

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