Годинник смерті: застосунок на основі ШІ передбачає, коли людина помре

Його створили для тих, кому цікаво, коли саме настане їхня смерть.

Death Clock – це інноваційний застосунок, який використовує штучний інтелект для точного прогнозування тривалості життя людини на основі низки факторів, таких як дієта, рівень фізичної активності та звички сну.

Як передає Oddity Central, запущений у липні, цей застосунок використовує набір даних із понад 1200 досліджень тривалості життя та 53 мільйонів учасників, щоб надати користувачам персоналізовані прогнози смерті. Безумовно, це похмуре припущення, але фінансові планувальники приділяють багато уваги Death Clock через його потенціал мотивувати людей ретельніше планувати свої фінанси для виходу на пенсію.

"Величезне занепокоєння для літніх людей, наших пенсіонерів – це те, що вони проживуть свої гроші", - сказав фінансовий планувальник Раян Забровскі в інтерв'ю Forbes, додавши, що інструменти на основі штучного інтелекту, такі як Death Clock, можуть допомогти людям ухвалювати обґрунтовані рішення щодо своїх фінансів, щоб краще впоратися із сутінками свого існування.

Користувачі Death Clock повинні відповісти на запитання анкети, яка містить основну демографічну інформацію, таку як вік, стать та етнічна приналежність, а також детальні запитання про сімейну історію, психічне здоров'я та хронічні захворювання. Дієта, звички до фізичних вправ, рівень стресу та режим сну також враховуються сучасними алгоритмами для того, щоб забезпечити максимально точний прогноз смерті.

Судячи з анекдотичних прикладів, здається, що Death Clock дає відносно оптимістичні результати. Наприклад, репортер TechCrunch Ентоні Га нещодавно скористався ним і дізнався, що помре у віці 90 років, але має шанс продовжити своє життя до 103 років, якщо зробить деякі зміни у своєму способі життя. З іншого боку, згідно з таблицею смертності Адміністрації соціального забезпечення, 85-річному чоловікові в США залишилося жити приблизно 5,6 років.

Від моменту запуску в липні застосунок завантажили понад 125 000 людей. Він став одним із найбільш обговорюваних застосунок зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, штучний інтелект створив "дикий" звук, який ніколи раніше не чули. Розробники прослухали мільйони аудіо, щоб навчити модель Fugatto.

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