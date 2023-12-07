Годинник Судного дня перевели ще ближче до опівночі: на світ чекає катастрофа 2024 року

Годинник Судного дня попереджає людей, що людство може опинитися на межі катастрофи вже наступного року, адже його стрілки дедалі ближче до півночі.

Про це пише видання The Mirror.

"Коли годинник показує північ, це означає, що стався якийсь ядерний обмін або катастрофічна зміна клімату, яка може знищити людство. Ми ніколи не хочемо до цього дійти й не бажаємо знати, як це станеться", — сказала Рейчел Бронсон, виконавча директорка Bulletin.

Організація також зазначила біологічні загрози як фактор, що сприяє такому різкому коригуванню годинника.

"Такі руйнівні події, як пандемія COVID-19, більше не можна вважати рідкісними, такими, що трапляються раз на століття", — йдеться на сайті Bulletin.

Як виник годинник Судного дня

Годинник Судного дня — проєкт, який почали 1947 року творці першої американської атомної бомби. Тоді він показував 7 хвилин до опівночі.

Періодично експерти переводять годинник, що показує без кількох хвилин опівночі — це відображає напруженість міжнародної ситуації і прогрес у розвитку ядерного озброєння.

Сама позначка опівночі символізує момент ядерного катаклізму.

Мета проєкту – використовувати годинник не як тактику відлякування, а щоб змусити людей говорити.

"Ми намагаємося змусити громадськість говорити про стан ядерної безпеки та реально тиснути на лідерів, щоб звернути на це увагу, а також – на зміни клімату, показуючи тим самим свою стурбованість", – пояснили вчені.

Власне, тому стрілка переводилася і назад, до того ж майже так само часто, як і рухалася ближче до півночі. У майбутньому це можливо, зокрема, якщо світові лідери будуть робити серйозні кроки для уповільнення змін клімату.

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