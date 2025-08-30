Google готує корисну функцію для Android та iPhone: що відомо

Телефон / © pixabay.com

Google працює над новою версією своєї функції Quick Share, яка дозволить легко і швидко обмінюватися файлами між Android-смартфонами та iPhone. Це рішення покладе край складностям при пересиланні фото і відео між різними операційними системами та усуне «війни екосистем».

Про це пише PhoneArena.

Сьогодні обмін файлами між Android і iOS є проблемним: користувачі змушені використовувати месенджери, які стискають контент, або звертатися до хмарних сервісів. Quick Share і AirDrop працюють лише в межах власних екосистем, створюючи штучні бар’єри. Нова функція Google дозволить безпосередньо обмінюватися зашифрованими файлами між різними ОС.

Як це працюватиме

За даними Android Authority, новий Quick Share потребуватиме входу в обліковий запис Google для передачі файлів на iPhone, на відміну від звичайної версії. Це необхідно для безпечного підключення та правильного відображення пристроїв у мережі.

Подібні кросплатформові функції вже існують: OnePlus у Oxygen OS 15 пропонує Share with iPhone через додаток O+ Connect. Це доводить, що технологічних обмежень для такої передачі немає. Однак Google планує запропонувати ще більш зручне і безшовне рішення.

Мільйони користувачів очікують на цю функцію, адже вона значно спростить пересилання медіафайлів без втрати якості, без сторонніх додатків і додаткових кроків. Quick Share стане потужним конкурентом AirDrop і стане корисним інструментом для обміну контентом між різними операційними системами.

Нагадаємо, у світі зараз використовується приблизно 3,9 мільярда Android-пристроїв, що становить майже 70% усіх смартфонів. Така масовість робить їх основною ціллю для кіберзлочинців. Віруси та інші види шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) можуть викрадати особисту інформацію, завалювати користувача нав’язливою рекламою та помітно уповільнювати роботу телефона.

Найчастіше загроза потрапляє на пристрій через небезпечні застосунки, завантажені з підозрілих сайтів, сторонніх маркетів чи у вигляді «зламаних» платних програм. Такі застосунки нерідко приховують вірусні модулі, які без відома власника отримують доступ до пам’яті, мікрофона, камери чи навіть банківських реквізитів.

Додатковий ризик становить перехід за шахрайськими посиланнями, скачування файлів з ненадійних ресурсів або відвідування зламаних вебсайтів. І хоча це трапляється рідко, навіть звичайний USB-кабель чи зарядний пристрій може містити шкідливий код, здатний інфікувати смартфон.