Google намагається наздогнати за популярністю ChatGPT, тому додасть у власний ШІ Bard нові функції

Google оголосив про нові функції Bard, оскільки трафік все ще відстає від ChatGPT.

Міжнародний конгломерат компаній Alphabet заявив, що модель генеративного штучного інтелекту Bard матиме можливість перевіряти факти своїх відповідей і аналізувати особисті дані користувачів Google.

Про це повідомляє Reuters.

Google намагається наздогнати за популярністю ChatGPT від OpenAI, що підтримується Microsoft.

Bard не злетів так само. Згідно з аналітичною компанією Similarweb, у серпні він отримав 183 мільйони відвідувань, що становить 13% від того, що отримав ChatGPT.

"Прагнучи завоювати позиції у швидкозмінному просторі штучного інтелекту, Google розгортає розширення Bard Extensions, що дозволяє користувачам імпортувати свої дані з інших продуктів Google", - додаж джерело.

Наприклад, користувачі можуть попросити Bard шукати їхні файли на диску Google або надати короткий опис папки вхідних повідомлень Gmail.

"Поки що користувачі Bard зможуть отримувати інформацію лише з додатків Google, але Google працює з зовнішніми компаніями, щоб підключити їхні програми до Bard у майбутньому", - повідомив старший директор із продуктів Google Джек Кравчик.

За словами Кравчика, компанія представить Bard таким чином, щоб він визнавав, коли не впевнений, щоб зміцнити довіру користувачів до генеративного штучного інтелекту через притягнення до відповідальності.

Третя нова функція дозволяє користувачам запрошувати інших до розмов Bard.

Нагадаємо, днями Мережу облетіла новина, що ChatGPT врятував маленького хлопчика, встановивши загадкову хворобу дитини, яка три роки вводила лікарів в оману.

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