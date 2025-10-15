Google Pixel 10 Pro Fold вибухнув в руках під час краштесту (відео)

Google Pixel 10 Pro Fold загорівся / © www.youtube.com/JerryRigEverything

Реклама

Найсвіжіший складаний смартфон Google Pixel 10 Pro Fold не витримав стандартного тесту на міцність, який провів відомий техноблогер JerryRigEverything. Під час випробування гаджет не лише зламався — він буквально вибухнув.

Про це повідомило видання Dexerto.

У відео, опублікованому 14 жовтня, ютубер перевіряв Pixel 10 Pro Fold на стійкість до подряпин, пилу та вигину. Під час одного з етапів корпус розламався саме вздовж антенних ліній — у тому ж слабкому місці, що й у попередніх моделях Pixel Fold. Пошкодження призвело до короткого замикання акумулятора, після чого телефон загорівся й почав диміти.

Реклама

Крім того, пристрій провалив перевірку на пилозахист — шарнір наповнився дрібним сміттям, попри заявлений клас IP68.

JerryRigEverything розкритикував Google за відсутність покращень у новій версії складаних Pixel: слабке місце біля шарніра залишилося незмінним.

«Це, безумовно, найслабший складаний смартфон, який я коли-небудь тестував. І стає ще гірше. Під час другого раунду розгинання акумулятор вирішує, що з нього досить. Дивно, але за десять років, що я тестую телефони на міцність, у мене ще ніколи не було смартфонів, які вибухали», — додав блогер.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram запроваджує нові обмеження для підлітків, посилюючи контроль за контентом, який можуть переглядати користувачі до 18 років.