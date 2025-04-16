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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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217
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Google представила нейромережу Veo 2, яка генерує реалістичні відео за лічені хвилини: як це працює

Наразі сервіс доступний лише користувачам підписки Google One AI Premium, яка коштує $20 на місяць.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Картинка згенерована штучим інтелектом

Картинка згенерована штучим інтелектом.

Компанія Google оновила можливості чат-бота Gemini, додавши підтримку нової моделі штучного інтелекту Veo 2. Вона здатна створювати відео за текстовим описом і є відповіддю на аналогічну технологію Sora від OpenAI.

Про це пише Android Authority.

Google представила нейромережу Veo 2, яка генерує реалістичні відео / © Android Authority

Google представила нейромережу Veo 2, яка генерує реалістичні відео / © Android Authority

Veo 2 генерує восьмисекундні ролики з роздільною здатністю 720p, демонструючи покращене розуміння фізики, людських рухів і міміки. У деяких випадках відрізнити результат від справжніх відеозйомок досить складно.

Модель доступна для вибору у випадаючому меню як на вебверсії Gemini, так і в мобільному застосунку. Наразі вона доступна лише користувачам підписки Google One AI Premium, яка коштує $20 на місяць.

Компанія зазначає, що для генерації відео існує місячний ліміт, але точну кількість не розкриває. Користувачів попереджатимуть, якщо вони наближатимуться до обмеження.

Ще один спосіб спробувати Veo 2 — це функція Whisk Animate, яка дає змогу створювати короткі 8-секундні анімації зі статичних зображень. Вона також доступна виключно для підписників Gemini Advanced через платформу Google Labs.

Нагадаємо, компанія Google розгортає нову експериментальну функцію в клавіатурі Gboard — ШI-генератор мемів, який отримав назву meme studio. Проте користувачі, які вже встигли його протестувати, відзначають, що гумор тут поки що залишає бажати кращого.

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