Google представила нейромережу Veo 2, яка генерує реалістичні відео за лічені хвилини: як це працює

Картинка згенерована штучим інтелектом.

Реклама

Компанія Google оновила можливості чат-бота Gemini, додавши підтримку нової моделі штучного інтелекту Veo 2. Вона здатна створювати відео за текстовим описом і є відповіддю на аналогічну технологію Sora від OpenAI.

Про це пише Android Authority.

Google представила нейромережу Veo 2, яка генерує реалістичні відео / © Android Authority

Veo 2 генерує восьмисекундні ролики з роздільною здатністю 720p, демонструючи покращене розуміння фізики, людських рухів і міміки. У деяких випадках відрізнити результат від справжніх відеозйомок досить складно.

Реклама

Модель доступна для вибору у випадаючому меню як на вебверсії Gemini, так і в мобільному застосунку. Наразі вона доступна лише користувачам підписки Google One AI Premium, яка коштує $20 на місяць.

Компанія зазначає, що для генерації відео існує місячний ліміт, але точну кількість не розкриває. Користувачів попереджатимуть, якщо вони наближатимуться до обмеження.

Ще один спосіб спробувати Veo 2 — це функція Whisk Animate, яка дає змогу створювати короткі 8-секундні анімації зі статичних зображень. Вона також доступна виключно для підписників Gemini Advanced через платформу Google Labs.

Нагадаємо, компанія Google розгортає нову експериментальну функцію в клавіатурі Gboard — ШI-генератор мемів, який отримав назву meme studio. Проте користувачі, які вже встигли його протестувати, відзначають, що гумор тут поки що залишає бажати кращого.