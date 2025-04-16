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Google представила нейромережу Veo 2, яка генерує реалістичні відео за лічені хвилини: як це працює
Наразі сервіс доступний лише користувачам підписки Google One AI Premium, яка коштує $20 на місяць.
Компанія Google оновила можливості чат-бота Gemini, додавши підтримку нової моделі штучного інтелекту Veo 2. Вона здатна створювати відео за текстовим описом і є відповіддю на аналогічну технологію Sora від OpenAI.
Про це пише Android Authority.
Veo 2 генерує восьмисекундні ролики з роздільною здатністю 720p, демонструючи покращене розуміння фізики, людських рухів і міміки. У деяких випадках відрізнити результат від справжніх відеозйомок досить складно.
Модель доступна для вибору у випадаючому меню як на вебверсії Gemini, так і в мобільному застосунку. Наразі вона доступна лише користувачам підписки Google One AI Premium, яка коштує $20 на місяць.
Компанія зазначає, що для генерації відео існує місячний ліміт, але точну кількість не розкриває. Користувачів попереджатимуть, якщо вони наближатимуться до обмеження.
Ще один спосіб спробувати Veo 2 — це функція Whisk Animate, яка дає змогу створювати короткі 8-секундні анімації зі статичних зображень. Вона також доступна виключно для підписників Gemini Advanced через платформу Google Labs.
Нагадаємо, компанія Google розгортає нову експериментальну функцію в клавіатурі Gboard — ШI-генератор мемів, який отримав назву meme studio. Проте користувачі, які вже встигли його протестувати, відзначають, що гумор тут поки що залишає бажати кращого.