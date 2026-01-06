Google таємно читає ваші листи: як вимкнути шпигунську функцію

Пошта / © unsplash.com

Користувачів сервісу Gmail попередили про приховану загрозу їхній конфіденційності. З’ясувалося, що компанія Google таємно підключила облікові записи до функції, яка надає технологічному гіганту повний доступ до особистого листування. Це робиться з метою навчання моделей штучного інтелекту, зокрема Gemini.

Про це повідомляє Daily Mail.

Тривогу забив інженер-електронщик з Австралії Дейв Джонс. За його словами, Google автоматично активував сканування повідомлень та вкладень у всіх користувачів. Це сталося ще у жовтні 2025 року, ймовірно, без належного повідомлення власників акаунтів.

Це означає, що ваші листи — від робочих звітів до інтимного листування чи медичних довідок — можуть бути прочитані та використані алгоритмами без вашої прямої згоди.

Ситуація вже набула юридичного розголосу. У США проти корпорації подали колективний позов. Позивач Томас Теле стверджує, що компанія активувала приховане налаштування навмисно, аби «таємно» використовувати історію переписки для тренування своїх нейромереж.

Як вимкнути стеження

Щоб захистити свої дані, користувачам необхідно вручну змінити налаштування. Зробити це потрібно у двох різних меню.

Для комп’ютерів та ноутбуків:

Відкрийте Gmail та перейдіть у вкладку «Переглянути всі налаштування». Знайдіть розділ «Загальні» та прокрутіть до пункту «Розумні функції та персоналізація». Приберіть галочку з опції «Увімкнути розумні функції в Gmail, Chat та Meet». Далі перейдіть до розділу «Розумні функції та персоналізація в інших продуктах Google». Вимкніть дозвіл на використання даних для персоналізації інших продуктів. Збережіть зміни.

Для смартфонів (Android та iOS): Процедура аналогічна. Потрібно натиснути на меню (три лінії), обрати «Налаштування», натиснути на свій обліковий запис і перейти в розділ «Конфіденційність даних», де відключити відповідні пункти.

Експерти попереджають: Google зробив усе, аби відмова від стеження була максимально незручною для користувача. Якщо ви забороните ШІ сканувати вашу пошту, сервіс перестане фільтрувати листи.

Це означає, що вкладки «Реклама», «Соцмережі» та «Оновлення» зникнуть, а ваша скринька перетвориться на суцільний потік невідсортованих повідомлень. Крім того, перестануть працювати:

Автозаповнення тексту (Smart Compose).

Автоматичне додавання подій із листів у календар.

Перевірка правопису.

«О, чудово. Це також вимикає категорії у вхідних. Навіщо їм постійно все псувати?» — обурюються користувачі в соцмережі X.

У самій компанії запевняють, що їхні дії спрямовані виключно на покращення сервісу. У політиці конфіденційності зазначено: «Google використовує інформацію для вдосконалення своїх послуг і розробки нових продуктів, які приносять користь користувачам».

Проте критики наголошують: якщо ви не відключили ці функції вручну, ви автоматично дали згоду на те, щоб ваші фінансові звіти та особисті драми стали навчальним матеріалом для бездушного алгоритму. Більше того, навіть якщо ви вимкнете функцію, ваші листи все одно можуть потрапити до бази навчання ШІ, якщо ваш співрозмовник не зробив того ж самого.

