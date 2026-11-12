Google відкриває реєстрацію на оновлену безоплатну програму з ШІ: курс з вайбкодингу та сертифікація

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Google оголошує про старт нової хвилі безоплатної навчальної програми «Сертифікація Google із професійного використання ШІ» на платформі Coursera.

Для українських користувачів доступно 20 000 безоплатних ліцензій. Головне оновлення цієї хвилі — новий практичний курс «ШІ для розгортання додатків» (вайбкодинг). Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства економіки та довкілля України.

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Практичний ШІ та вайбкодинг: як побудоване навчання

Програма покликана допомогти учасникам опанувати актуальні навички роботи зі штучним інтелектом: від базових принципів, аналітики, комунікацій та креативу – до створення власних цифрових рішень і розгортання застосунків за допомогою підходу вайбкодингу.

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Ключові особливості навчального процесу:

Без технічних бар’єрів: Програма розрахована на учасників без попереднього досвіду в розробці чи спеціальної технічної освіти.

Гнучкий темп: 8 курсів, доступних онлайн для самостійного проходження у зручний час.

Практична база : Короткі відео тривалістю до 10 хвилин, практичні лабораторні на основі реальних робочих кейсів, тести для самоперевірки та додаткові матеріали для професійного зростання.

Сертифікація: Учасники отримують сертифікат за кожний пройдений курс окремо, а також підсумковий сертифікат за успішне завершення всієї програми з 8 модулів.

Для всіх охочих на другому тижні навчання 25 листопада о 17 год відбудеться відкритий вебінар на тему вайбкодингу з ШІ-експертом. Проходження вебінару не є обов’язковим і не потребує спеціальних технічних знань. Під час сесії організатори дадуть відповіді на поширені запитання щодо реєстрації та процесу навчання, а випускники минулих хвиль поділяться власними історіями кар'єрних трансформацій.

«За чотири хвилі понад 30 тисяч українців скористалися ліцензіями на навчальні програми Coursera та зробили ШІ своєю щоденною звичкою для роботи й особистих справ. Сьогодні ці навички дають змогу швидко втілювати будь-які ідеї без складного технічного бекграунду, тож ми раді допомагати людям посилювати свій потенціал та впевнено рухатися вперед», – Орест Бавда, керівник відділу маркетингу Brand & Reputation Google Україна.

Організаційну та технічну підтримку учасників на платформі Coursera забезпечують партнерські організації: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, Київська школа економіки (KSE), EdEra, ГО «Дівчата», Ресурсний центр ГУРТ, Beetroot Academy, Харківський ІТ Кластер, БО «Українська освітня платформа» та ІСАР Єднання.

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Як долучитися

Реєстрація : відкрита з 10 листопада до 10 грудня за посиланням.

Тривалість навчання: 2 місяці.

Принцип відбору – за якістю заповнення заявки та черговістю подання. Пріоритет надаватиметься ветеранам, військовослужбовцям, членам їхніх родин, а також жінкам, які прагнуть розвивати кар’єру в технологічній сфері.

Для випускників першої хвилі: Учасники попередніх хвиль можуть повторно пройти курси, опанувати новий модуль із вайбкодингу та здобути новий фінальний сертифікат

Важливо: На першому етапі реєструватися безпосередньо на платформі Coursera не потрібно. Після подання заявки на сайті необхідно дочекатися листа-підтвердження з інструкціями щодо активації доступу на електронну пошту, вказану під час реєстрації. Лист надійде від Coursera та організації-партнера, яка супроводжуватиме процес навчання.

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