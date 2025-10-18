Google запускає нові способи відновлення акаунта: що змінилось

Google / © Pixabay

Google впроваджує нові інструменти для відновлення акаунтів, які допоможуть користувачам швидше й безпечніше повернути доступ після злому чи втрати пароля. Тепер відновлення можна буде зробити за допомогою довірених контактів або навіть через номер телефону та код блокування екрана.

Про це повідомляє видання Android Authority.

Компанія Google представила дві нові функції, які значно полегшать процес повернення доступу до акаунтів у разі втрати чи зламу. Замість складних процедур і тривалих перевірок користувачі зможуть обрати простіші та більш особисті способи підтвердження своєї особи.

Раніше Google дозволяв відновити акаунт лише через резервну електронну пошту або спеціальні запитання. Проте ці варіанти мали обмеження — користувачі нерідко залишалися заблокованими без можливості швидко підтвердити свою особу. Тепер компанія розширює перелік доступних інструментів, додаючи дві нові опції відновлення.

Першою новацією стала функція Recovery Contact («Довірений контакт»). Вона дозволяє додати до акаунта кількох людей — друзів або членів родини — які зможуть підтвердити вашу особу, якщо ви втратите доступ до профілю.

Це особливо корисно, якщо акаунт зламано або ви забули пароль. Довірена особа отримає сповіщення від Google і зможе допомогти у відновленні через спеціальну процедуру підтвердження.

Додати контакт можна у налаштуваннях «Безпека» свого Google-акаунта. Друга функція дозволяє відновити акаунт через номер мобільного телефону. Якщо користувач втратив або розбив телефон, але має доступ до номера, система автоматично ідентифікує пов’язані облікові записи.

Далі для підтвердження особи потрібно буде ввести код блокування екрана з втраченого пристрою. Такий спосіб дає змогу довести, що акаунт належить саме вам, навіть без доступу до електронної пошти.

За даними Google, ця функція поступово впроваджується у всьому світі, і найближчим часом стане доступною для більшості користувачів Android.

Разом із новими способами відновлення акаунтів компанія запускає освітній проєкт Be Scam Ready («Будь готовий до шахрайства») — інтерактивну гру, яка навчає розпізнавати шахрайські схеми та підозрілі повідомлення.

Крім того, Google анонсував низку нових функцій безпеки для Google Messages, спрямованих на захист користувачів від фішингових атак і підроблених посилань.

