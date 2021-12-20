Google змінила правила користування хмарним сховищем: чого очікувати юзерам

Компанія вживатиме активних заходів для виявлення файлів.

Google озвучила нову політику щодо хмарного сховища Drive, яка незабаром почне обмежувати доступ до файлів, що порушують політику компанії.

Про це пише Укрінформ.

Компанія вживатиме активних заходів для виявлення файлів, розміщених на її платформі, які порушують її умови використання.

Такими файлами більше не можна буде ділитися з іншими людьми, а доступ буде заблоковано для всіх, крім власника.

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Якщо у користувача є файл, який порушує політику компанії, то він отримає електронний лист із деталями та потенційними діями, які він може вжити, щоб надіслати запит на перевірку.

«Це допоможе гарантувати, що власники елементів Google Drive будуть повністю інформовані про статус їхнього контенту, а також захистити користувачів від образливого вмісту», — резюмували в Google.

Нагадаємо, раніше Google Earth показав зміни нашої планети за останні 37 років в 3D-форматі. Компанія повідомила про велике оновлення сервісу Timelapse.

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