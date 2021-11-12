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Google знову дав збій: у всій Європі припинили роботу деякі служби корпорації

Google знову дав збій: у всій Європі припинили роботу деякі служби корпорації

Associated Press

Проте проблема торкнулась не всіх користувачів Google.

Деякі служби Google знову постраждали від перебоїв. Користувачі по всій Європі скаржаться на роботу деяких програм.

Про це повідомляє британський портал  The Independent. 

За даними користувачів і самого Google, проблеми з’явилися з YouTube, Gmail, Google Meet та іншими платформами від корпорації.

"Зараз ми досліджуємо проблему, яка перешкоджає доступу користувачів у Європі до кількох служб та інструментів від Google", — йдеться в повідомленні самого сервісу.

Проте, схоже, проблеми торкнулися не всіх користувачів. Більшість людей могли без проблем користуватися застосунками від Google.

Нагадаємо, керівник Instagram Адам Моссері оголосив, що цього тижня компанія почала тестувати нову функцію "Зроби перерву", завдяки якій через 10, 20, або 30 хвилин використання застосунку користувачі отримуватимуть сповіщення, що слід відпочити.

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