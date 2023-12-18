Готуємося до різдвяної вечірки: 5 розважальних додатків для Smart TV, що зроблять вечір незабутнім

До Нового року залишилося кілька тижнів – вже час потурбуватися про те, чим зайняти компанію на різдвяній вечірці (крім святкової вечері та плейлиста з треками Френка Сінатри). Допомогти в цьому можуть сучасні смарт-телевізори – європейський бренд KIVI підготував добірку найкращих розважальних додатків для ТВ, які зроблять вечірку веселою та незабутньою.

Захоплюючі гонки, інтелектуальні вікторини або караоке – завдяки тому, що телевізори KIVI працюють на офіційних операційних системах Android TV, з ними ви отримаєте доступ до понад 10 тисяч додатків у Google Play Market. Адже сучасні смарт-телевізори – вже давно набагато більше, ніж просто екран: це повноцінний розважальний пристрій з іграми, спортом, музикою та можливістю дивитися кіно в найкращій якості. Ефектну картинку в моделях KIVI забезпечує найвища роздільна здатність екрану 4K (або Ultra HD), а також технології покращення зображення.

Для геймерів телевізори KIVI мають свої особливі фішки, адже в них передбачено ігровий режим. Ось кілька додатків та ігор, які точно не дадуть вашим гостям нудьгувати на різдвяній вечірці:

The Jackbox Party Pack

Одна з найпопулярніших у світі серій ігор для домашніх вечірок, яку вже 10 років поспіль випускає кампанія Jackbox Games. Кожного року виходить новий Party Pack (наразі доступно 10), який містить добірку з 5 захоплюючих ігор, серед них вікторина, малювання, стратегія, музичні квізи тощо.

Riptide GP2

Захоплива гоночна гра, де ви – це водій водного гоночного мотоцикла. За сюжетом, ви можете змагатися у 60 видів перегонів – від звичайних гонок на воді до їзди у вільному стилі. Riptide GP2 – ідеальна гра для невеликої компанії, адже грати можна в групі до шести людей, кожен з яких буду керувати ракетними гідрореактивними двигунами, що мчать футуристичними водними трасами назустріч перемозі!

QuizzLand. Quiz & Trivia game

Складно знайти людину, яка не любить вікторини – тим більше, коли є можливість позмагатися у кмітливості з друзями та близькими. Квіззленд – одна з найпопулярніших у світі онлайн-вікторин, що містить понад 40 тисяч питань різної тематики – від «Яка гора у світі найвища?» до «Що зображено на татуюванні у моряка Папайя?». Чим більше запитань ви пройшли успішно, тим складніші запитання ви отримуєте далі. Квіззленд – чудовий спосіб розслабитися та відволіктися разом з друзями.

Тематичні плейлисти на Spotify

Якщо у вас ще немає додатку Spotify на телевізорі, то зараз хороша нагода його встановити. Бо це перетворить вашу вітальню на міні-клуб з класною музикою та атмосферою. Тим більше, спільні та тематичні плейлисти на Spotify – те, що ідеально пасує для домашніх вечірок. Створити їх легко: у своїх настройках потрібно обрати пункт “Запросити співавторів” та відправити посилання друзям, які зможуть додати улюблені треки. До того ж, слухати улюблену музику у Spotify прямо на телевізорі – окреме задоволення, адже у нових моделях KIVI фірмові динаміки відкалібровані для кожної моделі телевізора вручну та вдосконалені за допомогою системи обробки звуку в реальному часі Dolby audio processing (DAP). Керувати плейлистом зручно за допомогою пульта або через Spotify Connect на телефоні.

Singa: Sing Karaoke & Lyrics

Звісно, коли ми плануємо святкову вечірку напередодні Нового року, то найпершими постають два питання − чим пригощати гостей та який плейлист ставити. Але чому б не заспівати самим? Онлайн-додаток Singa: Sing Karaoke & Lyrics пропонує не тільки понад 80 000 пісень – від класики до сучасних гітів, але й тематичні сонглісти – тож можна обрати новорічний, з гітами Френка Сінатра, Мераї Кері та гурту Wham! До того ж, у додатку є так званий ведучий вокал − він допомагає співати незнайомі пісні.