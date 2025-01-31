Грибок перетворює павуків на зомбі: невідомий раніше вид виявили у печерах

У такий спосіб грибок-паразит переносить свої спори.

Науковці виявили у печерах Ірландії новий вид паразитичного грибка, який вражає павуків і перетворює їх на зомбі.

Про це повідомляє видання Phys.org.

Команда учених, яких очолював доктор Гаррі Еванс, почесний співробітник CAB International, виявила вражених грибком павуків, що належать до видів Metellina merianae та Meta menardi, на стелі або стінах печер.

Усі вони покинули свої лігва в глибині печер та мігрували, щоб померти на відносно далекій відстані.

Грибок, який перетворив цих павуків на зомбі та змусив їх до цієї мандрівки, отримав назву Gibellula attenboroughii — на честь природознавця сера Девіда Аттенборо.

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У такий спосіб грибок-паразит переносить свої спори.

Про такий спосіб розмноження деяких грибів було відомо й раніше. Зокрема, гриби роду Ophiocordyceps у тропічних лісах Бразилії заражають для цього мурах.

Учені у своєму дослідження використали історичні гербарні записи та літературу, щоб виявити приховане різноманіття в межах роду Gibellula на Британських островах, а також докази широкого поширення зараження павуків у Норфолку та Уельсі.

У новій роботі науковців зроблено висновок, що роль нового виду грибка у динаміці популяції павуків вимагає подальшого вивчення, як і ті метаболіти, які виробляє грибок-паразит для управління поведінкою своїх господарів, якими він маніпулює.

Нагадаємо, учені зробили нове шокувальне відкриття, показавши, що звичайний морепродукт може стати ключовим у боротьбі з наступною кризою в галузі охорони здоров'я.

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