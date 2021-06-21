Гробниці, гроші та амфори: на хорватському острові знайшли стародавній некрополь

Археологічну знахідку вже назвали найважливішою в історії острова.

На відомому хорватському острові-курорті Хвар в Адріатичному морі був виявлений стародавній некрополь, що датується 4-5 століттям нашої ери. Археологічну знахідку вже назвали найважливішою в історії острова.

Як повідомляє видання Аncient Оrigins, некрополь був побудований в 4-5 століттях нашої ери.

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Археологи також виявили в некрополі Хвара похоронні приналежності, амфори, масляні лампи, скляні пляшки, гроші, глиняний посуд і кераміку.

Крім цього, в одній із гробниць археологи знайшли 12 скелетів. Вона була обнесена кам'яною кладкою. Це говорить про те, що її господарі були заможними людьми, кажуть вчені.

Останки та могильний інвентар були запечатані у великих амфорах.

Також вчені звернули увагу на те, що стилі поховання можуть сильно відрізнятися. Для одних людей використовували прості кам'яні могили, а для інших - споруди з черепичними дахами.

Археологи вважають, що кількість глиняного посуду, знайдених в некрополі Хвара, відкриє "нове бачення про виробництво кераміки", а широкий спектр ритуальних надгробків дозволить дослідникам проаналізувати торговельні зв'язки острова з іншими поселеннями того часу.

Нагадаємо, норвезькі археологи виявили залишки поселення на віддаленому гірському перевалі Лендбрен, які належать до епохи вікінгів.

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