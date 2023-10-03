Гробницю елітного воїна віком понад 1400 років виявили під автостоянкою – фото

Археологи розкопали могилу елітного солдата на автостоянці.

Про це пише Daily Star.

На пошуки знадобилося 1400 років, але могила легендарного солдата була знайдена у дворі готелю в Ікарузі, Японія. Експерти виявили сліди стародавніх будівель всього за декілька хвилин їзди від об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Під час розкопок було виявлено старі залізні мечі, залишки кераміки й коштовності. Артефакти датовані VI століттям.

Гробниця елітного воїна в Японії / Фото: Naohiro Toyoshima/Pen News

Всередині непорушеної давньої гробниці також було виявлено вісім нових кімнат.

Знайдені артефакти пов'язують автостоянку з колишнім місцем традиційних роздумів, де було проведено поховання кофун. Такі поховання розкидані по всій Японії, там поховано приблизно 161 000 осіб.

Стиль поховання кофун зазвичай призначений для воїнів і знаті. Професор археології Наохіро Тошима вважає, що для підтвердження гробниці необхідні додаткові докази.

Гробниця елітного воїна в Японії / Фото: Naohiro Toyoshima/Pen News

Випускники Університету Нари розповіли: "Перед розкопками у гробниці було висаджено багато маленьких дерев. Це місце планується перетворити на внутрішній двір готелю, тому мені треба було з'ясувати, чи це давня гробниця, чи ні. Залізні мечі, залізні наконечники стріл, кінська збруя, глиняний посуд і намисто були знайдені всередині".

Тіло в гробниці вже "згнило і зникло", хоча ще є деякі надії на те, як гробницю можна буде використати. Професор Тошима підтвердив, що це могила не самурая.

Вони додали: "Однак виходячи з місця, де був розташований меч, можна зробити висновок, що там було поховано двох людей. Це важлива гробниця, оскільки її було збудовано незалежно, а кам'яна камера велика. Могила місцевої впливової людини".

Гробниця елітного воїна в Японії / Фото: Naohiro Toyoshima/Pen News

Гробниця шириною 1,6 метра і метр глибиною жодного разу не була пограбована, хоча були зазначені пошкодження стелі. Це місце було перейменовано на курган-кофун Фунадзука, водночас могила буде "засипана і збережена", а артефакти мають бути "поміщені до місцевого музею".

Нагадаємо, на грецькому острові знайшли невідоме стародавнє місто. Воно, ймовірно, було засноване у VI столітті до нашої ери та існувало до VI століття нашої ери.

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