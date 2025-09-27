Історична посуха загрожує мільйонам людей

Вода / © Pixabay

Реклама

Близько 600 мільйонів мешканців Південної Азії ризикують залишитися без доступу до води через критичне обміління Гангу. Дослідження показало: нинішня посуха стала наймасштабнішою за останні 1300 років, а стік річки зменшився на 76% порівняно з XVI століттям.

Про це повідомило видання IFLScience.

Науковці з Індійського технологічного інституту Гандінагара та Університету Аризони відновили дані про водність річки за період від 700 до 2012 року. Вони використали архіви, природні індикатори та комп’ютерні моделі. З’ясувалося, що об’єми води почали різко знижуватися з 1990-х років.

Реклама

Основні причини — танення гімалайських льодовиків, які спершу збільшували стік, а нині стрімко виснажуються, а також надмірний видобуток підземних вод. Від 1970-х років рівень водоносних горизонтів у північній Індії впав більш ніж удвічі.

Ганг завдовжки 2525 км бере початок у Гімалаях і впадає до Бенгальської затоки, проходячи через Індію та Бангладеш. Для індуїстів річка має сакральне значення, але водночас залишається однією з найбільш забруднених у світі: щодня в неї скидають близько 5 млрд літрів стічних вод, з яких очищується лише чверть.

Вплив посухи вже відчутний: улітку окремі ділянки стають непрохідними для човнів, колодязі пересихають, а фермери залишаються без зрошення. Це створює загрозу продовольчій безпеці та здоров’ю мільйонів людей.

Зазначається, що подолати кризу можна лише спільними діями. Експерти закликають Індію, Бангладеш і Непал координувати управління дамбами та водними ресурсами, проте навіть такі заходи не здатні повністю нівелювати вплив кліматичних змін.

Реклама

Нагадаємо, учені з’ясували, що натуральне скло, яке виявили в Австралії, з’явилося внаслідок падіння невідомого астероїда. Сталося це близько 11 мільйонів років тому.