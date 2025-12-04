ТСН у соціальних мережах

Газовий гігант розчиняється: телескоп "Джеймс Вебб" спостерігає смерть екзопланети біля її сонця

Телескоп ім. Джеймса Вебба зафіксував, як екзопланета WASP-107b (надлегкий газовий гігант) стрімко втрачає свою атмосферу, залишаючи за собою масивний шлейф гелію.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Екзопланета

Екзопланета / © pixabay.com

Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба (JWST) зафіксував безпрецедентне явище: “надлегкий” газовий гігант WASP-107b стрімко втрачає свою атмосферу. Планета розміром майже з Юпітер залишає за собою величезний шлейф гелію, який простягається на область, уп’ятеро більшу за її діаметр.

Це випаровування допоможе вченим зрозуміти, як екзопланети втрачають свої газові оболонки. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy.

Феномен “надлегкого” гіганта

WASP-107b, відкрита 2017 року, належить до унікального класу екзопланет.

За діаметру, який становить 94% діаметра Юпітера, вона має лише 12% його маси, що робить її густину однією з найнижчих серед відомих газових гігантів.

Планета розташована дуже близько до своєї зорі — на відстані, всемеро меншій, ніж між Сонцем і Меркурієм. Таке сусідство робить її надзвичайно вразливою до зоряного тепла.

Спостереження JWST підтвердили, що атмосфера не просто витікає, а буквально “зривається” з поверхні зі швидкістю, достатньою, щоб випереджати рух планети орбітою. Величезний шлейф гелію випереджає WASP-107b по орбіті на понад годину транзиту.

Несподівані хімічні відкриття

Аналіз атмосфери WASP-107b, проведений JWST під час її транзиту перед зорею, виявив низку летких речовин: водяну пару, чадний і вуглекислий газ, аміак. Проте виявлені дані суперечать теоретичним моделям.

В атмосфері не виявили метану, який мав там бути згідно з розрахунками. Це свідчить про потужне вертикальне перемішування атмосфери, яке піднімає гарячі, бідні на метан шари з глибин.

У спектрі зафіксовано підвищений вміст кисню. Це не відповідає моделям для планет, які сформувалися у гарячих внутрішніх регіонах системи.

Еволюція планети та її значення

Результати вказують на складну еволюційну історію WASP-107b.

Ознаки гарячого вертикального перемішування та підвищений вміст кисню свідчать про те, що планета сформувалася на значній відстані від своєї зорі (ймовірно, за “крижаною межею”), а згодом мігрувала всередину системи під впливом іншого масивного тіла.

Дослідження WASP-107b допомагає не лише зрозуміти еволюцію екзопланет, а й пояснити історію планет Сонячної системи, зокрема можливі механізми втрати води, як це могло статися з Венерою.

