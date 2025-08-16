"Гданський Ланселот": археологи знайшли унікальну гробницю лицаря 13 століття

Знайдений скелет ймовірно належить чоловікові, який був лицарем понад сім століть тому / © Science in Poland

В історичному центрі польського міста Гданськ археологи здійснили дивовижну знахідку — винятково збережену гробницю середньовічного лицаря. Поховання, яке датується кінцем 13-го або початком 14-го століття, було виявлено під магазином морозива.

Як повідомляє Live Science, найціннішим елементом знахідки є рідкісна надгробна плита, на якій зображено самого лицаря в повних військових обладунках.

«Ми виявили велику надгробну плиту з вапняку, на якій було вирізане зображення лицаря в повній кольчужній броні», — розповіла Сільвія Куржинська, археологиня, що брала участь у розкопках.

Унікальне поховання

За словами Куржинської, подібні надгробки з зображенням померлого є рідкістю для середньовічної Польщі. Плита розміром близько 150 сантиметрів була виготовлена з вапняку, привезеного зі шведського острова Готланд.

«З огляду на те, що вона була зроблена з м’якого вапняку і пролежала похованою століттями, збереження плити є чудовим — різьблення, обладунки та щит досі чітко видно», — зазначила дослідниця.

Після підняття плити археологи виявили добре збережений чоловічий скелет без будь-яких предметів у гробниці. Усі докази вказують на те, що це була людина високого соціального статусу, ймовірно, лицар.

Подальші плани науковців

Ця знахідка є дуже важливою для Гданська, оскільки, за словами Сільвії Куржинської, вона «пропонує рідкісний погляд на життя та поховання середньовічної еліти».

Зараз дослідники проводять додаткові роботи. Вони документують плиту за допомогою 3D-сканування для її збереження, а також проводять хімічний та генетичний аналіз кісток.

«Ми також плануємо зробити реконструкцію обличчя на основі черепа», — додала Куржинська.

Публіка вже встигла охрестити знайдене тіло «Гданським Ланселотом».

