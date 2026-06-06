Лабораторія

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Дослідники з Медичного коледжу штату Пенсильванія виявили особливість гена EXO1, яка може допомогти у пошуку нових підходів до персоналізованого лікування раку. Цей ген бере участь у відновленні пошкодженої ДНК, однак науковці встановили, що за надмірного вироблення він може почати діяти протилежним чином і спричиняти додаткові пошкодження генетичного матеріалу.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

За словами дослідників, надмірна активність гена EXO1 фіксується приблизно у 20–30% випадків раку молочної залози та яєчників. Підвищений рівень його експресії також виявили у пацієнтів із меланомою, раком шийки матки, яєчок і пухлинами гепатобіліарної системи.

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Вивчення даних Атласу геному раку показало, що новоутворення з високою експресією EXO1 мають характеристики, схожі на пухлини, пов’язані з мутаціями BRCA. Науковці дійшли висновку, що такі види раку можуть поводитися подібно до BRCA-асоційованих пухлин і реагувати на окремі методи терапії навіть без наявності мутацій у генах BRCA.

Для перевірки цієї гіпотези дослідники провели експерименти на людських ракових клітинах. Вони штучно збільшили вироблення EXO1 та оцінили його вплив на ДНК. У нормі цей білок бере участь у відновленні пошкоджених ділянок ДНК, однак за надлишкової кількості починає пошкоджувати структури, які мають залишатися неушкодженими.

Результати дослідження свідчать, що надмірний рівень EXO1 порушує стабільність новосинтезованої ДНК, збільшує кількість одноланцюгових прогалин і руйнує зворотні реплікаційні вилки. Це, як зазначають автори роботи, може призводити до втрати генетичного матеріалу та накопичення небезпечних пошкоджень ДНК, зокрема дволанцюгових розривів.

Крім того, вчені встановили, що висока експресія EXO1 здатна послаблювати захисну роль білків BRCA навіть у клітинах, де ці гени працюють коректно. Також було виявлено взаємодію EXO1 з білком MRE11, яка сприяє розширенню прогалин у ДНК та появі нових розривів.

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З огляду на схожість таких пухлин із BRCA-асоційованими формами раку, дослідники перевірили їхню чутливість до препарату олапариб. Під час експериментів пухлини з підвищеною експресією EXO1 добре реагували на це лікування. Аналогічний ефект спостерігався і щодо цисплатину — одного з поширених препаратів хіміотерапії.

На думку авторів дослідження, EXO1 у майбутньому може стати корисним біомаркером для визначення пацієнтів, які матимуть вищі шанси на успішну відповідь на певні види терапії. Це, своєю чергою, потенційно розширить застосування препаратів, які нині використовують переважно для лікування пухлин із мутаціями BRCA.

Наразі науковці продовжують дослідження EXO1 та планують оцінити перспективи проведення клінічних випробувань за участю пацієнтів із пухлинами, для яких характерна надмірна експресія цього гена.

Нагадаємо, раніше американські науковці виявили специфічний білок, стабілізація якого допомагає ефективно боротися з віковою слабкістю та втратою кісткової маси.

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