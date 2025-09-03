Генетична катастрофа майже знищила неандертальців 110 тисяч років тому: що виявили вчені

Неандертальці / © Associated Press

Приблизно 110 тисяч років тому неандертальці пережили різке скорочення чисельності. Науковці з’ясували, що їхня популяція зіткнулася з ефектом «пляшкового горлечка» — явищем, коли різке зменшення кількості особин призводить до втрати більшості генетичного різноманіття.

Про це повідомило видання Discovery Magazine.

Походження неандертальців сягає давніх євразійських популяцій, які існували 500–250 тисяч років тому. З часом вони поступово перетворилися на класичних неандертальців, однак процес виявився складнішим, ніж вважалося раніше.

Щоб простежити еволюцію, вчені дослідили ДНК людей із найбільшої колекції донеандертальських решток, знайдених в Іспанії (віком близько 430 тис. років), а також зразки ДНК ранніх неандертальців із Хорватії (130–120 тис. років). Порівняння показало значне зменшення генетичного різноманіття між цими двома етапами.

На думку дослідників, причиною могли стати природні катаклізми, епідемії чи інші фактори, які різко скоротили чисельність груп. Подібні приклади відомі й у новітній історії. Так, у XIX столітті у США популяція бізонів із мільйонів особин скоротилася до кількох сотень. Хоча стада вдалося відновити, генетичні втрати виявилися невідворотними.

Додатковим підтвердженням скорочення різноманіття стали дослідження каналів внутрішнього вуха. Виявилося, що у класичних неандертальців анатомічна різноманітність була значно нижчою, ніж у їхніх предків. Це свідчить про масштабну генетичну втрату, яка сталася близько 110 тисяч років тому.

