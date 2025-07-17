Генетичний прорив: у Британії з’явились на світ здорові "діти трьох батьків"

Вагітність / © Freepik

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У Британії народились перші у світі діти завдяки унікальній технології екстракорпорального запліднення з донорською мітохондріальною ДНК. Це перший успішний результат клінічного випробування, яке відкриває нову еру в боротьбі зі спадковими хворобами.

Про це пише Science Alert.

У рамках дослідження в центрі репродуктивної медицини у Ньюкаслі 22 жінки пройшли лікування, завдяки якому народилися восьмеро здорових дітей — чотири хлопчики та чотири дівчинки. У більшості новонароджених кількість дефектної мітохондріальної ДНК була знижена на 95–100%, що практично виключає ризик спадкових хвороб.

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Мітохондріальні захворювання, які спостерігаються у одного з п’яти тисяч немовлят, не піддаються лікуванню і можуть призвести до сліпоти, діабету та м’язової атрофії. Новий метод передбачає використання здорової ДНК від донора мітохондрій поряд із яйцеклітиною матері та спермою батька.

Хоча частина експертів називає таких дітей «трибатьківськими», науковці не підтримують цей термін, адже лише 0,1% генетичного матеріалу дитини походить від донора.

Етичні дискусії навколо методики тривають. Зокрема, у США та Франції така процедура поки що не дозволена. Деякі релігійні кола висловлюють занепокоєння щодо потенційного створення «дизайнерських дітей». Водночас експерти вважають: коли йдеться про запобігання тяжким генетичним хворобам — користь переважає ризики.

Зараз усі восьмеро дітей почуваються добре. Один із них мав незначне порушення серцевого ритму, яке успішно усунули. За їхнім здоров’ям уважно спостерігатимуть упродовж наступних років.

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Нагадаємо, мексиканські вчені виявили, що класична музика має позитивний вплив на серцевий ритм ще ненароджених дітей. У дослідженні, яке охопило 36 вагітних жінок, науковці проаналізували, як заспокійлива музика впливає на варіабельність серцевого ритму плода — важливий показник розвитку вегетативної нервової системи. Для експерименту учасницям вмикали композиції Каміля Сен-Санса («Лебідь») та Абундіо Мартінеса («Arpa de Oro»).