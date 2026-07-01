Генетики наблизилися до розгадки старіння: чи можна його зупинити

Старіння / © pexels.com

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Міжнародна група вчених на чолі з Единбурзьким університетом знайшла рідкісну генетичну хворобу, через яку люди старіють набагато швидше. Це дослідження вперше показало, як «біологічний годинник» у нашій ДНК впливає на появу старечих хвороб.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нову хворобу прискореного старіння назвали синдромом Хейна-Спрула-Джексона (HESJAS). Вона призводить до того, що характерні для старості проблеми зі здоров’ям та зміни в тканинах організму виникають у пацієнтів у значно молодшому віці.

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«Глибоко вивчаючи рідкісне захворювання, наші колеги отримали нове розуміння біології старіння людини», — зазначив директор Інституту генетики та раку Единбурзького університету професор Йоріс Вельтман.

У дослідженні, до якого долучилися 76 науковців із різних країн, пояснюється, що з часом на ДНК людини накопичуються особливі мітки, відомі як метилювання ДНК. Вони виконують роль біологічного годинника, за яким можна точно визначити вік людини.

У пацієнтів із виявленим синдромом HESJAS ці мітки з’являються у тих самих місцях ДНК, що й при звичайному старінні, проте цей процес відбувається у кілька разів швидше.

Через таке прискорення у хворих набагато раніше виявляють такі ознаки старості, як:

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зниження вироблення клітин крові (через що людина стає вразливішою до інфекцій);

остеопороз (крихкість кісток);

випадіння волосся.

Керівники наукової групи наголошують, що відкриття дає абсолютно новий погляд на процеси життєдіяльності людського організму та відкриває шлях до створення медичних препаратів проти вікових захворювань. Зараз автори роботи вже планують наступні етапи досліджень.

«Це було надзвичайно цікаво — виявити рідкісне генетичне захворювання людини, яке допомагає нам зрозуміти роль цього годинника для нашого довгострокового здоров’я в похилому віці», — зазначив керівник дослідження з Інституту генетики та раку професор Ендрю Джексон.

Нагадаємо, МРТ роками вважалася ключовим етапом діагностики раку простати. Однак нове міжнародне дослідження показало, що менш дорогий метод може забезпечити такі самі результати.

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