Гени можуть мати визначальний вплив на ваш кар’єрний шлях: що показало дослідження

Як гени впливають на IQ та кар'єру

Вчені роками намагалися зрозуміти, чому люди з високим IQ частіше отримують престижну роботу та вищі доходи. Нове дослідження близнюків у Німеччині показало: значний вплив на цей зв’язок можуть мати саме генетичні чинники.

Про це повідомило видання Earth.com.

Дослідники виявили зв’язок між генетичними чинниками, рівнем IQ та професійними результатами молодих людей. До такого висновку дійшла команда науковців, яка проаналізувала дані майже 900 пар близнюків у Німеччині.

Науковці давно звертали увагу на те, що люди з високим рівнем IQ частіше мають престижну роботу та вищий соціально-економічний статус. Однак серед дослідників не було єдиної думки щодо того, чим саме пояснюється цей зв’язок — впливом виховання, освіти й фінансових можливостей сім’ї чи генетикою.

Щоб краще розділити вплив спадковості та середовища, команда під керівництвом доцента кафедри психології особистості Лундського університету Петрі Кайоніуса використала дані німецького дослідження TwinLife.

У проєкті взяли участь близько 880 молодих людей. Половина з них були однояйцевими близнюками, які мають однаковий набір генів, інша половина — різнояйцевими, які мають приблизно половину спільних генів. Усі учасники виросли в однакових сімейних умовах — із тими самими батьками, побутом та освітнім середовищем. Саме це дозволяє дослідникам порівнювати вплив генетики та виховання.

У 23 роки учасники проходили тест Кеттелла на флюїдний інтелект. Він містив завдання на логіку, пошук закономірностей і фігуральне мислення. Відповіді зараховувалися лише в межах визначеного часу.

Через чотири роки дослідники повторно оцінили учасників — цього разу за рівнем освіти та професійним статусом. Освіту визначали за міжнародною шкалою — від дошкільного рівня до докторського ступеня. Професії оцінювали за престижністю, рівнем автономії та потенційними можливостями заробітку.

Перший етап аналізу стосувався спадковості IQ — тобто того, яка частка відмінностей між людьми може бути пов’язана з генами. Для когнітивних здібностей цей показник становив приблизно 75%.

«Саме це не є чимось новим. Когнітивна спадковість зростає з віком, приблизно від 20 відсотків у ранньому дитинстві до майже 80 відсотків у пізньому дорослому віці, і ця тенденція була простежена в попередніх дослідженнях», — йдеться в статті.

Для освіти показники спадковості коливалися від 49% до 66%, а для професійних результатів — від 32% до 71%.

Найбільшу увагу дослідників привернув зв’язок між рівнем IQ у 23 роки та соціально-економічним статусом у 27 років. За результатами аналізу, від 69% до 98% цього зв’язку пояснювалися спільними генетичними чинниками — залежно від того, чи йшлося про освіту, чи про професійний статус. За однією з моделей аналізу, до 98% зв’язку між IQ та професійним статусом пояснювалися саме спадковими чинниками.

Петрі Кайоніус заявив, що результати дослідження ще чіткіше демонструють роль генетики у формуванні індивідуальних відмінностей між людьми.

Водночас автори роботи наголошують, що дослідження має обмеження. Спостереження тривало лише чотири роки — у період, коли багато людей ще не встигають повністю побудувати кар’єру. Крім того, дослідники не враховували рівень IQ та доходи батьків.

Автори також зазначають, що повністю відокремити вплив генів від впливу середовища складно, оскільки ці чинники можуть взаємодіяти між собою. Це, за словами дослідників, могло вплинути на оцінку генетичної частки.

Водночас Петрі Кайоніус вважає, що для молодих людей із цих результатів можна зробити цікавий висновок. За його словами, прагнення лише до статусу може виявитися менш важливим у довгостроковій перспективі, ніж пошук роботи, яка вам підходить.

