Геомагнітні бурі змушують супутники Starlink передчасно повертатися на Землю

Геомагнітні бурі знижують орбітальну висоту супутників Starlink / © Associated Press

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Згідно з новим дослідженням, геомагнітні бурі знижують орбітальну висоту супутників Starlink. Таким чином вони збільшують ймовірність їхнього передчасного сходження й падіння уламків на Землю.

Про це йдеться на universemagazine.

Starlink під прицілом науковців

Дослідницька група на чолі з Денні Олівейрою з Центру космічних польотів ім. Годдарда (NASA) вивчила траєкторії Starlink з 2020 по 2024 роки — період, що збігся з активною фазою сонячного циклу. Їхній аналіз виявив чітку залежність між магнітною активністю Сонця і зниженням супутників. За п’ятирічку 523 супутники Starlink покинули орбіту раніше запланованого терміну.

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Причиною цьому є нагрівання верхніх шарів атмосфери через сонячні спалахи, що спричиняє їх розширення. Через це збільшується опір для супутників, і вони швидше втрачають висоту. У разі сильної бурі орбітальне життя апарата може скоротитись на 10–12 діб. Це може завадити плановому входженню в атмосферу, яке компанія SpaceX зазвичай організовує для безпечної утилізації апаратів.

Загроза з неба: уламки можуть досягати земної поверхні

Ще один серйозний наслідок — зменшення часу, який супутники проводять у щільних шарах атмосфери, що підвищує ймовірність того, що окремі частини не встигнуть повністю згоріти. Так, у 2024 році фрагмент вагою 2,5 кг упав на ферму в канадській Саскачевані. Хоча SpaceX запевняє, що уламки не становлять небезпеки, вчені наголошують: непередбачувані спалахи Сонця роблять такі випадки дедалі ймовірнішими.

Майбутнє на орбіті — виклик для людства

За даними астронома Джонатана Макдауелла (Гарвард), зараз на орбіті перебуває понад 7500 супутників Starlink, а в планах SpaceX — розширити мережу до 42 тисяч. Враховуючи аналогічні амбіції інших компаній, це серйозно ускладнює управління космічним трафіком.

Науковці попереджають, що людство входить в еру, коли навколоземний простір стає надзвичайно насиченим. Супутники сходять з орбіти майже щотижня, а незабаром це може стати звичайною щоденною подією. Розуміння впливу Сонця на орбітальну стабільність критично важливе не тільки для збереження супутникової інфраструктури, але й для безпеки мешканців Землі.

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Поки що результати дослідження оприлюднені у вигляді препринта, тому потребують незалежної експертизи. Однак вже зараз це дослідження дає нове уявлення про взаємозв’язок між космосом і сучасною техносферою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Земля одного дня може бути викинута з Сонячної системи через непередбачувану траєкторію зірки, яка проходитиме небезпечно близько.

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