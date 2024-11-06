HeroVideo – інструмент для створення відео з текстових статей від Bidmatic.io

Компанія Bidmatic Inc. представила HeroVideo — інструмент для створення відео з текстових статей. Ця платформа дозволяє користувачам налаштовувати ключові параметри, такі як аватари, мова та голос за кадром, та практично миттєво створювати готові відео. Інструмент було вперше представлено на цьогорічній виставці DMEXCO 2024.

Додавання автоматично створеного відео до статті допомагає розв’язати проблему зниження активності взаємодії користувачів із текстовим контентом, оскільки відео має на 70% вищий рівень залучення, ніж текст. HeroVideo надає набір створених ШІ аватарів та понад 50 варіантів озвучування із різними мовами та акцентами; наприклад, ви можете зробити аватар схожим на ведучого новин або й на себе, що дуже корисно для інфлюенсерів і блогерів. Він надає інтуїтивно зрозумілі засоби для налаштування відео за допомогою шаблонів, логотипів, зображень та музики. Відео створюються за кілька хвилин і автоматично додаються на веб-сайт за допомогою відеопрогравача Bidmatic.io, який користувачі можуть налаштувати відповідно до своїх потреб. Крім того, згенеровані відео можна конвертувати в коротку форму та публікувати в соціальних мережах (YouTube, TikTok, Instagram).

HeroVideo чудово підходить для різних цілей, таких як оповідання історій, висвітлення подій, монетизація реклами, залучення нових користувачів, покращення взаємодії з користувачами та залучення до соціальних мереж.

Зображення: Bidmatic.io

Окрім власне HeroVideo, який генерує відео з тексту статті, Bidmatic.io представляє також швидкий, легкий і надійний програвач, створений в HTML5 із часом безвідмовної роботи 99,99%.

Наразі на ринку можна прослідкувати чіткий тренд: більшість людей обирають саме відео, а не текстовий контент. Користувачі охочіше переходять на такі платформи, як Instagram, TikTok і YouTube, і це є проблемою для власників медіа з переважно текстовим контентом. HeroVideo допоможе новинним ресурсам, туристичним блогерам, журналам про стиль життя та й загалом усім паблішерам швидко й ефективно створювати короткі відеоролики з «тонн тексу» новинних публікацій, чи оглядів. Цей ШІ-інструмент усуває потребу в дорогих послугах з професійного виготовлення відео. Платформа виконує всі завдання автоматично. Завдяки цьому користувачі матимуть більше вільного часу для створення нового оригінального контенту.

Генеральний директор Bidmatic.io, Іван Ляшок