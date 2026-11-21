Клітини хом’яка поєднали з клітинами водорості / Ілюстративне зображення / © Фото з відкритих джерел

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Учені об’єднали генетичний матеріал червоної водорості та клітин хом’яка, створивши незвичайні лабораторні гібриди, які отримали назву «планімали» і зберігають чужорідну ДНК навіть після понад 150 поколінь поділу.

Про незвичайний експеримент міжнародної команди під керівництвом учених Токійського університету пише ScienceAlert.

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Що таке планімал і чому він незвичайний

Назва planimal народилася зі злиття двох англійських слів — plant («рослина») та animal («тварина»). І це не просто кумедне прізвисько: вчені справді поєднали генетичний матеріал представників цих двох груп живих організмів.

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Для експерименту використали клітини китайського хом’яка та одноклітинну червону водорість Cyanidioschyzon merolae. У результаті отримали гібридні клітини, які зберегли ДНК обох організмів. Це не новий вид тварини й не хом’як із рослинними властивостями — поки що йдеться лише про лабораторні клітини.

Науковці випробували кілька способів їхнього об’єднання. Найкраще спрацювало штучне злиття клітинних мембран за допомогою спеціальної речовини — поліетиленгліколю. Цей метод виявився приблизно у 800 разів ефективнішим за інший випробуваний спосіб.

ДНК водорості пережила 155 поколінь клітин

Найбільше дослідників здивувало те, що сталося після злиття. В одній із ліній клітин хом’яка закріпилося близько 16,3 мільйона пар основ ДНК водорості — майже весь її ядерний геном.

Але справжнім випробуванням стала здатність зберегти цю ДНК під час поділу. Гібридні клітини розмножувалися, передаючи чужорідний генетичний матеріал дочірнім клітинам. Його виявляли навіть після 155 поколінь. І це відбувалося без постійного спеціального відбору клітин, який зазвичай використовують у лабораторіях для збереження генетичних змін.

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Керівник дослідження, професор Токійського університету Сахіхіро Мацунага, пояснив, що команда хотіла перевірити, чи здатні хромосоми подолати величезну еволюційну відстань між водоростями та тваринами й передаватися під час поділу клітин.

«Ми успішно створили гібридні хромосоми, що містять генетичний матеріал і водорості, і ссавця, та показали, що цей матеріал може стабільно передаватися дочірнім клітинам під час повторних поділів», — заявив науковець.

Чи зможе клітина хом’яка отримати властивості рослини

Поки що планімал не виправдовує найсміливіших очікувань. Попри те, що клітини зберегли майже весь геном водорості, близько 96% її генів, які кодують білки, залишалися неактивними. Іншими словами, чужа ДНК у клітині є, але більшість її генетичних інструкцій вона поки що не використовує.

Причина — у захисних механізмах клітини ссавця. За допомогою епігенетичних змін вона пригнічує активність більшості незнайомих генів. Так клітина може зберігати чужорідний генетичний матеріал і водночас продовжувати нормально ділитися.

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Тепер науковці хочуть навчитися вибірково вмикати гени водорості. У перспективі це могло б допомогти надати тваринним клітинам окремі властивості рослин — наприклад, використовувати енергію світла, виробляти кисень або створювати органічні речовини з вуглекислого газу.

Звучить майже як фантастика, але до хом’яка, який живиться сонячним світлом, поки що дуже далеко. Для фотосинтезу потрібні не лише відповідні гени, а й функціональні хлоропласти — клітинні структури, у яких відбувається цей процес. Нинішні планімали їх не мають і фотосинтезувати не здатні.

Як наука стирає межі між живими організмами

Поєднання генетичного матеріалу різних видів — не єдиний напрям, у якому біологи намагаються змінювати властивості живих клітин. Наприклад, дослідники вже працюють над тим, щоб рослини виробляли речовини, характерні для тварин. В одному з таких експериментів рослини навчили виробляти міоглобін — білок, який міститься у м’язах тварин.

Інший напрям — перепрограмування клітин, коли науковці змінюють їхню спеціалізацію та змушують виконувати нові функції. Німецькі дослідники, зокрема, омолодили клітини 80-річної людини, перетворивши клітини-попередники еритроцитів на нейронні стовбурові клітини з молекулярними ознаками значно молодшого віку.

А нещодавно вчені запропонували незвичайний спосіб досліджувати тварин без фізичного контакту з ними. Для цього вони виловили ДНК китів просто з повітря: тварини виділяють генетичний матеріал разом із краплинами вологи, які потрапляють у повітря під час дихання.

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