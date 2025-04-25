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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Гіганський телескоп показав сонячну пляму розміром зі Швейцарію (фото)

На Гаваях запрацював найпотужніший у світі сонячний телескоп DKIST — він показав сонячну пляму розміром із Швейцарію з неймовірною деталізацією.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сонце

Поверхня Сонця. Фото: VTF / KIS / NSF / NSO / AURA

На вершині гавайського вулкана Халеакала встановлено Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) — найпотужніший у світі сонячний телескоп. Він уже передав неймовірно детальні знімки сонячної плями, розмір якої можна порівняти з територією Швейцарії.

Про це повідомило видання Popular Science.

Кожен піксель зображення охоплює лише 10 кілометрів поверхні Сонця, що дозволяє розгледіти найменші структури в його атмосфері.

Сонячна пляма, яку вдалося зафіксувати, за розміром нагадує Швейцарію — її площа становить близько 40 тисяч км². Ці зони виникають через потужні магнітні поля, які блокуватимуть вихід плазми, провокуючи небезпечні явища: сонячні спалахи, корональні викиди та геомагнітні бурі, що впливають на супутники, GPS і навіть електромережі на Землі.

Телескоп вагою 5 тонн розроблявся 15 років у Німеччині, а його ключовий інструмент — VTF (Visible Tunable Filter) — дозволяє аналізувати магнітні поля, температуру та рух плазми з рекордною точністю.

Нагадаємо, NASA створило «супертелескоп» для порятунку Землі від сонячних катаклізмів.

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