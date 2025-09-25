Знайдено найбільшу підводну істоту, помітну навіть з космосу (фото)

Колонія коралів на Соломонових островах / © National Geographic Pristine Seas

У глибині океану науковці знайшли справжнього гіганта, який перевершив усі очікування. Під час дослідницької експедиції біля Соломонових островів у жовтні 2024 року команда National Geographic Pristine Seas разом з Ocean12 зафіксувала унікальне відкриття — найбільший і найстаріший підводний організм, відомий науці.

Йдеться не про хижака, а про величезну колонію коралів виду Pavona clavus, вік якої сягає близько 300 років. Цей «мегакорал» розташований на глибині близько 12 м та вражає своїми розмірами: 33 на 30 м завширшки і майже 5 м заввишки. Його настільки добре видно, що структура помітна навіть із космосу. За підрахунками, колонія об’єднує приблизно мільярд коралових поліпів.

Засновник Pristine Seas Енрік Сала порівняв відкриття з виявленням найвищого дерева на планеті.

І справді: за масштабами та довголіттям цей корал перевершує навіть найбільшу тварину світу — синього кита, що живе до 90 років і сягає близько 30 м у довжину. А такі океанічні гіганти, як медуза-«левова грива» з 36-метровими щупальцями, все одно поступаються коралу за обсягом і масою.

Ще більш вражає те, що попри кліматичні загрози, колонія збереглася у відмінному стані. Це стало можливим завдяки тому, що місцеві громади протягом останнього десятиліття фактично захищали ці води від шкоди.

Знахідка надає надії на впровадження масштабних програм охорони океану, адже йдеться не лише про унікальний корал, а й про всю екосистему, життєво важливу в умовах нинішнього масового вимирання видів.

