Гігантська аномалія під США загрожує Нью-Йорку: вчені розкрили її справжнє походження

Нью-Йорк / © Pixabay

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Під територією США — просто під Аппалачами — вчені зафіксували колосальну гарячу аномалію, яка за кілька мільйонів років може дістатись до Нью-Йорка. Мова про Північну Аппалачську Аномалію (НАА) — брилу розпеченої породи шириною 350 км, яка повільно просувається на північний схід континенту.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Міжнародна група дослідників заявила, що ця геологічна «пляма» виникла не внаслідок розриву Північної Америки та Африки, як вважалося раніше, а через рифтогенезу між Гренландією та Канадою близько 80–85 мільйонів років тому.

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Щоб це довести, науковці використали комп’ютерне моделювання та наявні геофізичні дані, пов’язавши НАА з геологічною формацією у Лабрадорському морі. Саме там, як стверджують автори, зародилася хвиля розжареної породи, яка згодом просочилася вглиб континенту.

Швидкість руху цього гарячого масиву — близько 20 км на мільйон років. За розрахунками, через 10–15 мільйонів років він може опинитися прямо під Нью-Йорком.

«Цей термічний апвеллінг довгий час був загадковою особливістю північноамериканської геології. Він лежить під частиною континенту, яка була тектонічно спокійною протягом 180 мільйонів років, тому ідея про те, що це був просто залишок від розколу суші, ніколи не підтверджувалася», — розповів вчений-геолог Томас Джернон з Саутгемптонського університету у Великій Британії.

Тепло від цієї структури, за словами вчених, може бути причиною, чому гірська система Аппалачів досі не зникла — а натомість продовжує підійматися.

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Робота базується на теорії «мантійної хвилі» — коли при розриві континентів у глибинах Землі формуються краплі гарячої породи, які поступово мігрують, змінюючи ландшафти.

«Наші попередні дослідження показують, що ці краплі породи можуть утворюватися послідовно, як камені доміно, коли вони падають одне за одним, і послідовно мігрувати з часом. Особливість, яку ми бачимо під Новою Англією, дуже ймовірно, є однією з цих крапель, яка виникла далеко від того місця, де вона зараз знаходиться», — каже геофізик Саша Бруне з Центру геологічних наук імені Гельмгольца GFZ у Німеччині.

Більше того, дослідники вже виявили подібну аномалію під північно-центральною Гренландією — ймовірно, вона має спільне походження з НАА.

Науковці наголошують, що подальше вивчення НАА допоможе краще зрозуміти, як глибокі процеси всередині Землі впливають на її поверхню.

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Нагадаємо, вчені змогли реконструювати склад атмосфери, якою дихали динозаври, завдяки аналізу ізотопів кисню в їхніх скам’янілих зубах.