Гігантська бірюзова аномалія у водах біля Австралії вразила вчених

Супутники NASA зафіксували біля південного узбережжя Австралії незвичне явище — яскраву бірюзову смугу довжиною понад 800 кілометрів, яка світилася так яскраво, що була помітна навіть із космосу. Хоча видовище виглядало майже інопланетним, дослідники підтвердили: це масове цвітіння біолюмінесцентного фітопланктону.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Світіння з’явилося у водах між материковою Австралією та Тасманією, відомих потужними течіями. Супутник NASA PACE за допомогою інструменту для вимірювання кольору океану (OCI) встановив, що джерелом сяйва стало стрімке зростання мікроскопічних організмів. Висока концентрація хлорофілу-а, який вони використовують у процесі фотосинтезу, забарвила воду у виразний бірюзовий відтінок, добре помітний з орбіти.

Подібні явища вже фіксувалися тут наприкінці 2023 року та на початку 2024 року. Науковці пояснюють це природним сезонним процесом апвелінгу — коли з глибин океану піднімаються холодні води, збагачені азотом і фосфором, створюючи сприятливі умови для швидкого розмноження фітопланктону.

Такі скупчення мають важливе значення для екосистеми: вони стають основою харчового ланцюга, приваблюючи дрібних риб і криль, за якими йдуть великі морські мешканці, включно з синіми китами. За оцінками вчених, щороку близько 80 синіх китів приходять у цей регіон саме під час періодів цвітіння.

Окрім локальної ролі, фітопланктон критично важливий і для планети загалом. Ці мікроорганізми виробляють майже половину кисню на Землі та активно поглинають вуглекислий газ, впливаючи на кліматичні процеси. Завдяки новітнім супутникам науковці мають змогу відстежувати такі явища з високою точністю та показувати, як невидиме життя океану впливає на глобальну екологічну рівновагу.

Нагадаємо, вчені повідомляють про повернення так званої «краплі» тепла — великої аномальної маси теплої води в північній частині Тихого океану. Вона простягається від Аляски до Японії та загрожує екосистемам.