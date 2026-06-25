Гігантська хвиля у Тихому океані: вчені попереджають про екстремальні кліматичні зміни

Океан / © pexels.com

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Супутники NASA зафіксували гігантську хвилю теплої води довжиною в сотні кілометрів, що свідчить про початок надзвичайно потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо. Дослідники попереджають, що цей епізод може стати одним із найінтенсивніших за всю історію спостережень. Аномальне потепління океану здатне радикально змінити погоду на всій планеті та спровокувати нові температурні рекорди.

Про це пише Live Science.

Кліматологи пояснюють, що аномалія викликана високими температурами води, пов’язаними з Ель-Ніньйо — теплою фазою природного кліматичного циклу Землі.

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Унікальні дані з космосу: океан розширюється від спеки

Супутник Sentinel-6 Michael Freilich зафіксував критичні відхилення від середнього рівня поверхні океану. На отриманих картах червоні області чітко вказують на вищий, ніж зазвичай, рівень моря, тоді як сині відображають нижчі показники.

Нові космічні дані доповнюють результати вимірювань температури поверхні води. Вони свідчать про те, що води Тихого океану протягом останніх місяців нагрівалися з лякаючою швидкістю. Саме цей фактор змусив дослідників офіційно оголосити про старт нового епізоду Ель-Ніньйо.

Фізика процесу є очевидною: під час нагрівання океанська вода розширюється і починає займати більше фізичного простору. Це неминуче призводить до підвищення загального рівня моря. За останніми даними, у деяких локаціях уздовж екватора поверхня Тихого океану наразі перебуває на понад 15 сантиметрів вище за кліматичну норму.

Чому виникають хвилі Кельвіна та куди вони рухаються

За спостереженнями метеорологів, хвилі Кельвіна утворюються в ті моменти, коли пасатні вітри у західній частині Тихого океану поблизу екватора слабшають або тимчасово змінюють свій напрямок на протилежний. Таке атмосферне коливання дозволяє масам теплої води поступово накопичуватися у східному напрямку. Процес призводить до суттєвого збільшення товщини поверхневого шару теплої води і заважає природному підйому холодних глибинних вод наверх.

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На сьогодні гігантська тепла хвиля вже досягла західного узбережжя Південної Америки. Раніше цього року фахівці спостерігали й інші подібні хвилі. Зокрема, одну з них зафіксували неподалік від Мікронезії, а інша призвела до підняття рівня води біля берегів Перу.

Різкі зміни температури води та рівня моря здатні глобально трансформувати циркуляцію земної атмосфери, безпосередньо впливаючи на погоду в усіх куточках планети. Зазвичай Ель-Ніньйо приносить екстремальну кількість опадів та повені на південний захід США, у Колумбію, Перу та Еквадор. Водночас у західній частині Тихого океану — зокрема в Австралії та Індонезії — кількість дощів катастрофічно зменшується, що викликає масштабні посухи.

Попередній масштабний епізод Ель-Ніньйо спровокував стрімке підвищення середньосвітової температури тліючої планети, зробивши минулі роки найтеплішими за всю історію метеорологічних спостережень. Тоді ж планета вперше перевищила критичне порогове значення потепління в 1,5 градуса Цельсія, встановлене Паризькою кліматичною угодою.

У NASA наголошують, що умови, які спостерігаються в океані зараз, дуже сильно нагадують ситуацію 1997 року. Саме тоді світ зіштовхнувся з одним із найруйнівніших та найсильніших епізодів Ель-Ніньйо в сучасній історії.

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«Поки що все виглядає так, що це буде дуже сильне явище, навіть більш потужне, ніж я б припустила ще минулого тижня. Проте нам терміново потрібно більше систематичних спостережень, щоб точно зрозуміти та спрогнозувати, що саме відбудеться з глобальним кліматом найближчим часом», — підкреслила науковиця Северін Фурньє.

Нагадаємо, тихий океан відіграє ключову роль у кліматі Землі, оскільки поглинає й перерозподіляє більшість надлишкового тепла. Вчені з’ясували, що нагрівання океану відбувається нерівномірно, а значна частина тепла може накопичуватися приховано в глибоких шарах. Це ускладнює кліматичні прогнози. Розуміння процесів у Тихому океані може допомогти точніше передбачати зміни клімату та екстремальні погодні явища.

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