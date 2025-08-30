"Гігантська сковорода" чи НЛО: дивна знахідка в Антарктиді спантеличила Мережу (фото)

НЛО / © Pixabay

Реклама

У віддалених крижаних просторах Антарктиди користувачі Google Maps помітили дивний об’єкт. Він нагадує космічний корабель і збурив інтернет-спільноту. Уфологи вже висувають версії про позаземне походження.

Про це пише Т4.

Незвичайна знахідка у льодах

Фотографії круглого об’єкта, що схожий на гігантське печиво Oreo або сковороду, з’явилися на супутникових знімках Google Maps приблизно за 144 км від узбережжя Антарктиди. Об’єкт викликав хвилю обговорень серед користувачів та дослідників НЛО.

Реклама

Американський уфолог Скотт К. Ворінг опублікував відео на YouTube, де показав знахідку та висловив припущення про її позаземне походження. Координати об’єкта стали відомі всім охочим перевірити знімки.

Можливий НЛО / © T4

Диск має однорідний чорний колір із сріблястою облямівкою по краю. Він різко контрастує з білими льодовими просторами навколо. Видні чорні лінії ведуть від диска до сусідньої скелі, що ще більше інтригувало дослідників.

Британський експерт Філіп Мантл назвав диск «новим» для себе, але відмовився від подальших спекуляцій.

Гіпотези та пояснення

Незважаючи на підозри уфологів, термін «НЛО» не обов’язково означає позаземне походження. Користувачі Reddit вже висували версії — від метеорологічної кулі до гігантського млинця або ставка талої води.

Реклама

Професор Бетан Дейвіс, гляціолог з Університету Ньюкасла, пояснила: це природне явище — невелике озеро у скельній улоговині. Тепліша вода поглинає сонячне тепло, що тане сніг, утворюючи дивну напівкруглу форму.

Ця історія не унікальна. Раніше користувачі обговорювали «трикутні вежі» в Неваді та «дверний отвір» в Антарктиді, які теж виявилися природними або рукотворними, але земними об’єктами.

Загадковий диск в Антарктиді продовжує підживлювати інтерес до НЛО та незвичайних природних явищ. Водночас наукове пояснення демонструє, що навіть найсуперечливіші знахідки часто мають земне походження.

Нагадаємо, питання існування позаземного життя давно хвилює людство, і тепер науковці зробили важливий крок до його розв’язання. Використовуючи космічний телескоп NASA TESS, дослідники з Інституту дослідження екзопланет Троттьє виявили «суперземлю», розташовану всього за 35 світлових років від Землі, яка може бути придатною для життя.

Реклама

Йдеться про планету L 98–59 f — одну з п’яти, що обертаються навколо червоного карлика L 98–59. Серед усіх планет у цій системі саме L 98–59 f має умови, що потенційно припускають існування життя.

Систему L 98–59 вперше відкрили 2019 року, тоді ж підтвердили наявність лише чотирьох планет. Завдяки детальному аналізу даних із наземних та космічних телескопів дослідники змогли ідентифікувати п’яту — L 98–59 f.

Хоча ця планета не проходить транзитом перед своєю зіркою, її існування вдалося підтвердити за ледь помітними змінами у русі самого світила. Вчені наголошують, що L 98–59 f отримує приблизно таку саму кількість енергії від своєї зірки, як і Земля від Сонця, що робить її однією з найбільш перспективних для пошуків життя.