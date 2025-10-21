Гігантська золота рибка. Фото: KoiQuestion/Flickr, CC By 2.0

У французькому регіоні Шампань рибалка витягнув із водойми справжнього гіганта — золоту рибку, на ім’я Морква, яка важила близько 30 кілограмів. Це один із найбільших відомих екземплярів декоративних риб у світі.

Про це повідомило видання Iflscience.

Моркву впіймали ще у 2022 році в озерах Bluewater. 42-річний британець Енді Гаккет витратив приблизно 25 хвилин, щоб дістати її з води. Після фотосесії рибину відпустили назад у водойму.

Як з’ясувалося, цього гібрида звичайного коропа та декоративного коі випустили у водойму близько 20 років тому. За цей час риба виросла до понад 30 кілограмів — приблизно як десятирічна дитина.

Золота рибка Морква. Фото: Bluewater Lakes/Facebook

Біологи пояснюють: золоті рибки — надзвичайно витривалі істоти, здатні адаптуватися до будь-яких умов. Якщо їжі достатньо, вони швидко ростуть і набирають вагу. У невеликих акваріумах залишаються маленькими, а у великих водоймах — досягають гігантських розмірів.

Історія Моркви стала нагадуванням про ризики випуску акваріумних риб у дику природу. У деяких регіонах США золоті рибки вже стали інвазивним видом: руйнують донні відкладення, нищать водні рослини та витісняють місцеву фауну. Крім того, вони можуть переносити паразитів і хвороби.

Фахівці радять ніколи не відпускати домашніх тварин у природні водойми. Якщо потрібно віддати рибу — звертайтеся до притулків, спеціалізованих магазинів або досвідчених акваріумістів, які допоможуть знайти їй новий дім.

