Гігантські розломи в Землі загрожують містам: мільйони людей у небезпеці

Вчені попереджають: глибокі тріщини у землі — нова геогідрологічна небезпека. Вони загрожують містам та мільйонам людей.

Земля розколюється просто під ногами — у містах з’являються глибокі тріщини, які руйнують дороги та цілі будинки. Учені попереджають: ці гігантські яри стають «новою геогідрологічною небезпекою» і вже загрожують мільйонам мешканців Глобального Півдня.

Про це повідомило видання Iflscience.

Дослідження у Демократичній Республіці Конго виявило майже три тисячі таких розломів у 26 містах. Вони виникають там, де дощові потоки вимивають нестійкі ґрунти. Часто ці прірви ростуть настільки швидко, що цілі сім’ї змушені залишати свої домівки.

Втрати вже вимірюються десятками тисяч. Лише з 2004 по 2023 рік понад 118 тисяч людей були змушені переселитися. А кількість тих, хто живе поруч із небезпечними ярами, за останні 13 років подвоїлася — до 3,2 мільйона.

Причини — хаотичне будівництво, відсутність дренажних систем і стрімка урбанізація. Ситуацію ускладнює кліматична криза: за прогнозами, в Африці інтенсивність опадів може зрости на 10–15%, що лише прискорить утворення нових розломів.

Фахівці наголошують: зупинити вже утворені яри складно й дорого, але запобігти новим можна. Навіть прості рішення — дренажні канави чи перенаправлення стоку води з небезпечних схилів — здатні зменшити ризики.

Нині ці прірви залишаються менш помітними на фоні повеней, спеки та штормів. Але дослідники попереджають: у найближчі десятиліття вони можуть стати однією з головних загроз для міст у країнах Глобального Півдня.

Нагадаємо, в Індонезії знайшли унікальний артефакт бронзової доби з метеоритного матеріалу, який вразив науковців.

