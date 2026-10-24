Гігантські "Землі 2.0" у космосі: вчені розкрили несподівану таємницю далеких світів

Виявлено величезну "Землю 2.0" / © Associated Press

Реклама

Астрономи дослідили 8 гігантських планет, які можуть бути кам’янистими світами з масою, що в 10 разів перевищує масу Землі.

Про це повідомляє Phys.

Реклама

Учені дослідили 8 планет: WASP-84 c, TOI-1347 b, TOI-2322 c, HD 63433 b, GJ 523 b, TOI-815 c, HD 18599 b та GJ 143 b, які відносять до класу «мегаземля», адже вони вважаються повністю скелястими, але мають величезні розміри, а їхня маса перевищує земну щонайменше у 10 разів.

Реклама

Наразі масу планет визначають, досліджуючи їхній градаційний вплив на свої зірки. Чим сильніші «коливання» зірки, тим більша маса планети.

Однак автори дослідження дійшли висновку, що показники маси планет можуть бути спотворені активністю їхніх зірок, тобто зоряними спалахами та появою зоряних плям. Вони викликають подібні «коливання» зірки, які можна сприйняти за сильний гравітаційний вплив планети. Це означає, що оцінка маси величезної планети може бути неправильною, і насправді це маленький світ.

Астрономи дійшли висновку, що уявна величезна маса планет може бути наслідком активності їхніх зірок. А отже, повністю кам’янисті планети класу «мегаземля», найімовірніше, не існують. Їхня маса набагато менша, ніж показують поточні оцінки.

Раніше повідомлялося, що учені виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо системи з двох зірок. І це відкриття підтверджує припущення про те, що в подібних системах можуть існувати світи, що потенційно придатні для життя.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів