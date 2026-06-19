Гігантський арахіс у космосі: зонд NASA сфотографував слід давньої катастрофи

Космічний апарат NASA «Люсі» зафіксував астероїд Дональд Йохансон 20 квітня 2025 року / © NASA

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У квітні 2025 року космічний апарат NASA Lucy успішно пролетів повз незвичний астероїд Дональд Йохансон у головному поясі та зробив детальні знімки його поверхні. Отримані дані допомогли американським науковцям з’ясувати, що цей об’єкт утворився внаслідок катастрофічного зіткнення близько 155 мільйонів років тому.

Про це повідомляє Gizmodo.

Деталі прольоту та форма космічного тіла

Апарат Lucy розпочав свою 12-річну місію у жовтні 2021 року і зараз прямує до троянських астероїдів Юпітера. Під час цієї подорожі космічний зонд наблизився до астороїда Дональд Йохансон на відстань 960 кілометрів та зробив унікальні детальні фотографії.

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Цей космічний об’єкт виявився значно більшим за попередні оцінки, маючи довжину близько 8 кілометрів та ширину 3,5 кілометра. На знімках вчені чітко побачили 2 вкриті кратерами частки, які надійно з’єднані між собою відносно гладкою шийкою.

Історія походження та древнє космічне зіткнення

Команда дослідників під керівництвом Сімоне Маркі дійшла висновку, що цей камінь належить до давньої космічної родини Ерігона. Ця група налічує майже 1800 ідентифікованих тіл, які колись були частиною одного масивного об’єкта шириною близько 80 кілометрів.

Приблизно 155 мільйонів років тому у цей материнський камінь врізався інший астероїд шириною 20 кілометрів, розбивши його на дрібні шматки. Дональд Йохансон утворився завдяки поступовому з’єднанню цих уламків, що повністю пояснює його незвичну витягнуту форму.

«Видовжена форма Дональда Йохансона та дві його частки є прямим результатом поступового злиття фрагментів після цієї катастрофічної події розпаду. Саме ця гіпотеза ідеально пояснює наявність своєрідної шийки між 2 частинами космічного об’єкта», — зазначають автори дослідження.

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Ознаки води та подальші плани місії

На поверхні астероїда майже повністю відсутні кратери розміром менше 0,4 кілометра. Це наочно свідчить про те, що Дональд Йохансон порівняно нещодавно зазнав іншого потужного удару, який спровокував сильні сейсмічні струси.

Спостереження також виявили наявність залізовмісних філосилікатів, які прямо вказують на присутність рідкої води на ранніх етапах існування цього тіла. Зонд Lucy продовжить свою подорож і вже у 2027 році розпочне детальне дослідження троянських астероїдів Юпітера.

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